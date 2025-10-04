MU 2-0 Sunderland: Sesko ghi bàn rồi suýt hóa tội đồ

Phút bù giờ hiệp một, Sesko có pha cao chân với số 32 bên phía Sunderland trong vùng cấm nhưng không bị trọng tài thổi phạt đền.

Khi bị dồn vào đường cùng, MU bất ngờ có màn trình diễn bay bổng trước đối thủ đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Với sự trở lại của Mason Mount, MU có hiệp một hay nhất từ đầu mùa với tỷ lệ cầm bóng 52% cùng 9 cú dứt điểm, trong đó có đến 5 lần bóng đi trúng đích.

Nỗ lực tấn công của chủ nhà được đền đáp ở ngay phút thứ 8. Mount gây ấn tượng với pha khống chế gọn đường chuyền từ cánh phải của Bryan Mbeumo, trước khi dứt điểm ngay vào góc xa, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Sau bàn mở tỷ số, "Quỷ đỏ" tạo sức ép nghẹt thở lên hàng thủ Sunderland. Cơ hội liên tiếp đến với Amad Diallo, Mbeumo, Bruno Fernandes nhưng bộ ba này đều không thể thắng phản xạ xuất sắc của Robin Roefs.

MU tấn công dồn dập trong hiệp một.

Thủ môn người Hà Lan đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho những sai sót nơi hàng thủ. Phút 31, Nordi Mukiele phá bóng bằng đầu lỗi, tạo cơ hội cho Benjamin Sesko dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho MU. Tiền đạo người Slovenia ghi bàn trong 2 trận liên tiếp nhưng đều không do đồng đội kiến tạo mà nhờ sai lầm của đối phương.

Ngoài ra, CĐV cũng được chứng kiến bài tấn công lạ lẫm của đội chủ sân Old Trafford, đó là những pha ném biên mạnh được thực hiện bởi Diogo Dalot. Hàng thủ Sunderland tỏ rõ sự lúng túng và suýt nhận bàn thua thứ 3 ở phút 34.

Kịch tính được đẩy lên ở quãng thời gian bù giờ hiệp một. Trọng tài chính Stuart Attwell dừng trận đấu, xem lại video làm chậm pha cao chân của Sesko với cầu thủ đội khách trong vùng cấm. Khán đài Old Trafford nín thở, để rồi vỡ òa cảm xúc khi ông Attwell thông báo không có phạt đền cho "Mèo đen".

Senne Lammens, thủ môn sinh năm 2003, có hiệp một khá ấn tượng khi cho thấy khả năng ra vào và xử lý bóng bằng chân ổn hơn đồng đội Altay Bayindir.

Ngay đầu hiệp hai, MU lại dồn ép Sunderland. Sau cơ hội bị Mbeumo, Sesko bỏ lỡ, chủ nhà phải chịu một đợt phản công của đối thủ. Lammens lao ra, cản đà thoát xuống của Traore. Granit Xhaka đòi phạt đền hoặc thẻ đỏ cho thủ môn đội khách nhưng trọng tài chính vẫn nói không.

Thống kê đáng chú ý:

MU chỉ thua 2 trong số 30 lần gặp nhau gần nhất tại giải đấu (thắng 22, hòa 6).

Manchester là điểm đến ác mộng của Sunderland. "Mèo đen" chỉ thắng 1 trong 29 chuyến làm khách gần nhất gặp MU hoặc Man City tại Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 24).

MU đã để thủng lưới 11 bàn sau 56 cú sút phải đối mặt ở Premier League mùa này, đây là tỷ lệ tệ nhất trong giải đấu.

6 trong số 7 bàn thắng của Sunderland tại giải đấu đều đến sau giờ nghỉ giải lao.

Sơ đồ chiến thuật