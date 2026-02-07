MU 1-0 Tottenham: Mbeumo tỏa sáng

Tottenham phải chơi thiếu người trước MU từ phút 30 và phải nhận bàn thua chỉ sau 8 phút ở vòng 25 Premier League.

MU có cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Tottenham.

Manchester United bước vào trận đại chiến với Tottenham với sự tự tin cao độ. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham không chỉ giúp "Quỷ đỏ" chặn đứng nỗ lực lội ngược dòng của đối thủ, mà còn duy trì khởi đầu hoàn hảo dưới triều đại Michael Carrick với 3 trận toàn thắng.

Chuỗi phong độ ấn tượng ấy đưa Man United vươn lên top 4 Premier League, nối dài mạch 7 trận bất bại tại giải đấu (4 thắng, 3 hòa), thành tích tốt nhất của họ kể từ tháng 2/2022 dưới thời Ralf Rangnick.

Trong bầu không khí tưởng nhớ thảm họa Munich, không có lời tri ân nào ý nghĩa hơn một màn trình diễn thuyết phục để kéo dài chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà (3 thắng, 3 hòa). MU rõ ràng đang sở hữu tinh thần, phong độ và cả điểm tựa lịch sử để hướng tới kết quả tích cực.

MU suýt thua ở lượt đi trên sân khách.

Ở chiều ngược lại, Tottenham vừa có trận hòa 2-2 đầy cảm xúc trước Manchester City, nhưng màn trình diễn kém cỏi trong hiệp một khiến HLV Frank vẫn chịu áp lực lớn.

Spurs đã không thắng 6 trận liên tiếp tại Premier League (4 hòa, 2 thua) và đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Cuộc khủng hoảng chấn thương càng khiến tình hình thêm căng thẳng, đến mức đội trưởng Cristian Romero phải công khai chỉ trích là “đáng hổ thẹn”.

Dẫu vậy, Tottenham vẫn có cơ sở hy vọng khi lịch sử đang đứng về phía họ. Spurs đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trước United trên mọi đấu trường (5 thắng, 3 hòa), bao gồm chiến thắng ở chung kết Europa League mùa trước và trận thắng 3-0 ngay tại Old Trafford.

Dominic Solanke, người ghi 5 bàn trong 5 lần gần nhất gặp United, tiếp tục là mối đe dọa lớn, trong khi Bruno Fernandes bên phía chủ nhà khao khát chuộc lỗi sau chiếc thẻ đỏ mùa trước và đang đạt phong độ kiến tạo cao nhất giải.

Đội hình ra sân của MU gặp Spurs.