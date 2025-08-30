MU 1-0 Burnley: 'Quỷ đỏ' lại dẫn trước nhờ bàn phản lưới

|
Cả 2 bàn của MU từ đầu mùa đều là những pha phản lưới.
Tỷ số: Manchester United 1-0 Burnley
Cầu thủ ghi bàn: Josh Cullen (phản lưới - 27').
Diễn biến chính:
- Phút thứ 3, Leny Yoro bật cao đánh đầu nhưng bị thủ môn Martin Dubravka bắt gọn.
- Phút thứ 5, Matheus Cunha thử vận may với một cú sút từ xa nhưng vẫn chưa thể đánh bại Dubravka.
- Phút 14, Dubravka lại chơi xuất sắc để cản cú cứa lòng kỹ thuật của Mbeumo.
- Phút 15, Mbeumo thoát xuống sau đường chuyền dài của Mount nhưng cú sút của số 19 lại đi chệch cột.
- Phút 17, trọng tài chính cho MU hưởng phạt đền sau pha tranh chấp giữa Kyle Walker và Mason Mount. Tuy nhiên, ông Barrott đã thu lại quyết định sau khi tham khảo video làm chậm.
- Phút 27, xà từ chối cú đánh đầu của Casemiro nhưng bóng lại đập vào người Cullen, nảy ngược vào lưới.
- Phút 31, Cunha rời sân vì chấn thương nhưng HLV Ruben Amorim chọn Joshua Zirkzee vào sân thay vì Sesko.
Thông tin đáng chú ý:
- Manchester United chỉ thua một trong 25 lần gần nhất gặp Burnley trên sân nhà (W15, D9).
- Burnley đã tránh được thất bại trong hơn một nửa số lần làm khách tại Old Trafford ở Premier League (W1, D4, L4), với tỷ số hòa 1-1 trong lần gặp nhau gần nhất vào mùa giải 2023/24.
- Manchester United đã thua 8 trong 13 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (Thắng 3, Hòa 2).
- MU đã không ghi được bàn thắng nào trước giờ nghỉ giải lao ở 29 trong số 40 trận đấu tại giải đấu kể từ đầu mùa giải trước.
- Burnley chỉ thắng 1 trong 11 trận sân khách gần nhất ở Premier League (Hòa 3, Thua 7).
Thông tin lực lượng:
- Bên phía MU, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui vắng mặt vì chấn thương.
- Fulham không có sự phục vụ của Amdouni, Connor Roberts và Jordan Beyer.
Sơ đồ chiến thuật
|
Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.
