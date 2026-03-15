MU 0-0 Aston Villa: Emiliano Martinez cứu thua

Lúc 21h ngày 15/3, MU có trận đấu quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

MU đối mặt thử thách khó khăn.

Manchester United bước vào vòng đấu mới của Premier League với mục tiêu nhanh chóng đứng dậy sau thất bại 1-2 trước Newcastle, trận thua đầu tiên của "Quỷ đỏ" dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick. Dù vậy, kết quả này không khiến đội chủ sân Old Trafford mất đi vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Điểm tựa lớn của Manchester United ở trận đấu sắp tới chính là sân nhà Old Trafford. Dưới thời Carrick, đội bóng đã thắng cả 5 trận sân nhà đầu tiên tại Premier League trong hai giai đoạn ông dẫn dắt. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trước Aston Villa, chiến lược gia người Anh sẽ gia nhập nhóm rất ít nhà cầm quân từng thắng 6 trận sân nhà đầu tiên tại giải đấu.

Ở bên kia chiến tuyến, Aston Villa vừa tạo dấu ấn tại đấu trường châu Âu khi đánh bại Lille 1-0 trên sân khách tại UEFA Europa League. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng của HLV Unai Emery nắm lợi thế trước trận lượt về mà còn đánh dấu cột mốc 100 trận thắng của chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng Villa. Tuy nhiên, phong độ tại Premier League của họ lại khá thất thường khi chỉ thắng 3 trong 11 vòng gần nhất.

Matheus Cunha có duyên với mành lưới Aston Villa khi đã ghi bàn trong 3 trận liên tiếp.

Dù vậy, Villa vẫn cho thấy sự khó chịu khi thi đấu xa nhà. Họ chỉ thua 1 trong 7 chuyến làm khách gần đây trên mọi đấu trường, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Lịch sử đối đầu lại nghiêng hẳn về phía Manchester United. Aston Villa chỉ thắng 2 trong 37 lần gần nhất làm khách tại Old Trafford. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" đã có tới 30 trận giữ sạch lưới trước đối thủ này tại Premier League.

Về lực lượng, Manchester United có thể thiếu Mason Mount và Lisandro Martinez vì chấn thương. Phía Villa, Matty Cash chưa chắc ra sân, còn Jadon Sancho không đủ điều kiện thi đấu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD