MTTQ sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã phường XHCN

Sáng nay, 12/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể.

Tại đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở các địa phương trong cả nước.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Dấu mốc lịch sử

Về kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026 , bà Hà Thị Nga nêu rõ, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân được đẩy mạnh với nhiều điểm mới.

Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị được nâng cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân của MTTQ trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với trên 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý trên 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội.

MTTQ Việt Nam cũng động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều dấu ấn đậm nét trong xã hội, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và sức mạnh cộng đồng.

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều nỗ lực, góp phần cùng Chính phủ, các cấp, các ngành xóa trên 300 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, huy động trên 24.700 tỷ đồng , hơn 2,7 triệu ngày công và về đích sớm so với mục tiêu đề ra.

Phát huy tinh thần tương thân - tương ái “Tình dân tộc - nghĩa đồng bào”, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cũng đã huy động hàng trăm tỷ đồng trong các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng nhà đại đoàn kết, ủng hộ người nghèo, cứu trợ thiên tai, bão lũ, thực hiện an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, lan tỏa giá trị nhân văn, tạo niềm tin của xã hội trong chung tay giúp đỡ cộng đồng.

MTTQ Việt Nam cũng đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã chủ động triển khai, sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và mô hình tổ chức mới; chú trọng phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, tổ tư vấn; nâng cao vai trò, trách nhiệm chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam, trách nhiệm phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên cùng cấp trong đổi mới phương thức phối hợp hành động, vừa bảo đảm tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; vừa phát huy vai trò độc lập theo Điều lệ của các tổ chức thành viên.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân

Về phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hà Thị Nga cho biết, MTTQ Việt Nam xác định tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh nội sinh, khát vọng phát triển đất nước; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo.

Theo bà Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam đặt ra mục tiêu chung và 15 chỉ tiêu cụ thể có tính định lượng cao, đồng thời, triển khai 3 nhiệm vụ đột phá: (1) Hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; (2) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hà Thị Nga nêu, MTTQ Việt Nam xây dựng 7 chương trình, gồm:

Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đổi mới công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nền tảng Mặt trận số, tiếp nhận - phản hồi kiến nghị của người dân và triển khai việc đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội ngay từ khâu xây dựng, triển khai chính sách; xây dựng cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động theo hướng thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của nhân dân.

Chương trình 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn dân, nhất là Phong trào "Bình dân học vụ số".

Chương trình 5: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Trong đó, sẽ sớm cụ thể hóa danh mục mô hình tự quản phù hợp thực tế phong phú ở cơ sở, gắn với trách nhiệm và tiêu chí thi đua. MTTQ sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở các địa phương trong cả nước.

Chương trình 6: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế.

Chương trình 7: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động và vai trò, trách nhiệm chủ trì hiệp thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam với yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Bà Hà Thị Nga khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. “Đại hội là dấu mốc lịch sử của MTTQ Việt Nam với vị thế, tầm vóc và chặng đường phát triển mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy”, bà Hà Thị Nga khẳng định.