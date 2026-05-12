Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Lê Khánh/Đại Đoàn Kết.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/5.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham quan Triển lãm các kỳ Đại hội của MTTQ Việt Nam. Ảnh: Lê Khánh/Đại Đoàn Kết.

Trong ngày làm việc thứ nhất của Đại hội (11/5), các đại biểu tham dự Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Sau đó, các đại biểu tham gia tại các Trung tâm thảo luận của Đại hội.

Tại phiên trọng thể, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của Đại hội (Báo cáo tóm tắt); Chiếu phim phóng sự về kết quả công tác Mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; Các đại biểu tham luận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Lê Khánh/Đại Đoàn Kết.

Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Sau phần tiếp thu phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Đại hội, đại diện các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận; Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau phiên buổi chiều, các đại biểu sẽ tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.