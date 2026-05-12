Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Về dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, các đại biểu chia sẻ ý kiến tâm huyết, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, kiều bào...

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trong các ngày 11,12 và 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Theo chương trình, sáng 12/5, Đại hội sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

TS Vũ Văn Ngọc - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X: Phát triển kinh tế tri thức từ sức mạnh đại đoàn kết

TS Vũ Văn Ngọc - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, Viện trưởng Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao POHE, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay chủ yếu nằm ở kinh tế tri thức, vì vậy nguồn lực trí thức ngày càng trở thành nguồn lực chiến lược.

TS Vũ Văn Ngọc - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, Viện trưởng Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao POHE, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Theo TS Vũ Văn Ngọc, Mặt trận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp và phát huy trí thức theo hướng thực chất, hiện đại và mở rộng hơn. Điều quan trọng nhất là phải tạo ra cơ chế để trí thức được lắng nghe, được phản biện và tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chính sách.

Các diễn đàn phản biện xã hội, tư vấn chính sách hay chương trình kết nối chuyên gia cần được tổ chức thường xuyên, chuyên sâu và gắn với những vấn đề lớn của đất nước.

Từ góc độ giáo dục đại học, TS Vũ Văn Ngọc nhìn nhận, việc phát huy nguồn lực trí thức phải bắt đầu từ môi trường đào tạo. Các trường đại học hiện nay cần không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn phải hình thành năng lực đổi mới sáng tạo, tư duy phản biện, trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự đất nước cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là định hướng mà Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE của Đại học Kinh tế Quốc dân đang theo đuổi trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Đánh giá về hoạt động phản biện xã hội thời gian qua, TS Vũ Văn Ngọc cho rằng công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu hơn. Vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối ý chí và trí tuệ xã hội ngày càng được khẳng định rõ nét.

Tuy nhiên, theo ông, trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng, hoạt động phản biện vẫn còn dư địa để tiếp tục đổi mới.

Ở một số nơi, phản biện xã hội còn mang tính thời điểm hoặc hành chính; cơ chế tiếp nhận, phản hồi và sử dụng ý kiến chuyên gia chưa thật sự đồng bộ.

Một số trí thức có năng lực chuyên môn cao vẫn chưa có nhiều điều kiện tham gia thường xuyên vào quá trình xây dựng chính sách công hoặc giải quyết các vấn đề lớn của xã hội.

TS Vũ Văn Ngọc cho rằng điều quan trọng trong giai đoạn tới không chỉ là “tập hợp” trí thức mà phải tạo được cơ chế để trí thức tham gia một cách thực chất, liên tục và có ảnh hưởng rõ ràng tới quá trình hoạch định chính sách.

Theo ông, khi một ý kiến phản biện được tiếp thu, một sáng kiến khoa học được chuyển hóa thành chính sách hoặc giải pháp thực tiễn thì đó mới là thước đo hiệu quả thực sự của hoạt động tham vấn phản biện xã hội.

Ông cũng nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ phương thức kết nối đội ngũ trí thức theo hướng mở hơn, linh hoạt hơn và ứng dụng mạnh công nghệ số, bởi với cơ chế kết nối hiệu quả, đây sẽ là nguồn lực rất lớn cho sự phát triển đất nước.

Theo TS Vũ Văn Ngọc, một điểm mới đáng chú ý của nhiệm kỳ này là yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế được đặt ra rõ nét hơn trong hoạt động của Mặt trận.

Đây là hướng đi phù hợp với bối cảnh hiện nay bởi việc tập hợp nhân dân, trí thức, doanh nghiệp hay thế hệ trẻ không thể chỉ thực hiện theo phương thức truyền thống mà cần tận dụng mạnh mẽ nền tảng số, mạng lưới chuyên gia và các hình thức kết nối mở, linh hoạt hơn.

TS Vũ Văn Ngọc cũng kỳ vọng Đại hội này sẽ tạo ra những cơ chế thực chất hơn để phát huy vai trò phản biện xã hội, hiến kế phát triển đất nước và tập hợp trí tuệ Việt Nam trong và ngoài nước.

Theo ông, điều quan trọng không chỉ là tiếp nhận ý kiến mà còn là khả năng chuyển hóa các sáng kiến, đề xuất khoa học thành chính sách và giải pháp cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ góc độ giáo dục đại học, ông kỳ vọng nhiệm kỳ mới của Mặt trận sẽ thúc đẩy mạnh hơn sự gắn kết giữa Nhà nước, Mặt trận, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cộng đồng trí thức nhằm hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Doanh nhân, kiều bào Nguyễn Hoài Bắc: Kiều bào chung sức đồng lòng hướng về quê hương

Về dự Đại hội, ông Nguyễn Hoài Bắc, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam - Canada, Chủ tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn (Việt kiều tại Canada) chia sẻ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một khối đại đoàn kết dân tộc, thông suốt từ Trung ương với tổ dân phố, thôn, xã phường và được Nhân dân luôn tin tưởng, gắn bó.

Phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương cũng như Trung ương sẽ phát huy tốt tính Đảng trong Nhân dân, hướng tới nước Việt Nam giàu mạnh và tốt đẹp.

Doanh nhân, kiều bào Nguyễn Hoài Bắc. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Ông Bắc cho biết thêm, cá nhân ông đã trở về Việt Nam đầu tư hơn 25 năm qua. Ông nhận thấy, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X và khoá XI lần này đã mở rộng cho bà con kiều bào tham gia làm Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là vô cùng đúng và trúng.

Ở nhiệm kỳ này, Mặt trận đã lựa chọn 18 bà con kiều bào tiêu biểu ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo điều kiện cho các Ủy viên là bà con kiều bào có cơ hội, điều kiện để lan tỏa các chính sách của nhà nước Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng để kêu gọi các nguồn đầu tư “chất xám” và “chất xanh” trở về Tổ quốc cùng xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam - Canada cho hay, những thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bà con kiều bào đang định cư tại nước ngoài sẽ trở thành những đại sứ thiện nguyện trong dân, cùng dân nước sở tại làm ăn buôn bán học tập các mô hình phát triển về khoa học kỹ thuật của nước sở tại.

Kết hợp cùng bà con trong nước, các doanh nghiệp trong nước và Nhà nước Việt Nam tiếp cận nhanh chóng hơn với văn minh của thế giới, áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số, tuần hoàn xanh với các nước phát triển.

“Các Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam là kiều bào có một trách nhiệm vô cùng to lớn, tiếp cận với các quốc gia và vùng lãnh thổ nhanh nhất, tốt nhất gần cuộc sống của người dân nhất, đặc biệt là cộng đồng bà con người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài một cách tốt nhất” - ông Bắc bày tỏ.

Đại biểu Ly Giá Sơ - cá nhân tiêu biểu dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lào Cai: Kỳ vọng Mặt trận tiếp tục chăm lo đồng bào vùng cao, biên giới

Bà Ly Giá Sơ, cá nhân tiêu biểu dân tộc Hà Nhì, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai cho biết, được đại diện cho đồng bào các dân tộc, người dân và người lao động địa phương tham dự Đại hội là niềm vinh dự, tự hào và xúc động lớn lao.

“Đại hội là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi gửi gắm niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển của nhân dân cả nước. Với đồng bào vùng cao chúng tôi, những năm qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc đã giúp đời sống người dân ngày càng đổi thay” - bà Ly Giá Sơ chia sẻ.

Bà Ly Giá Sơ, cá nhân tiêu biểu dân tộc Hà Nhì, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Bước vào nhiệm kỳ mới, bà Ly Giá Sơ kỳ vọng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời dành nhiều sự quan tâm hơn nữa tới đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Theo bà, người dân vùng cao mong muốn có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm, khoa học kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế, đặc biệt đối với thanh niên dân tộc thiểu số. Qua đó giúp người dân có điều kiện khởi nghiệp, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh niềm tin và kỳ vọng, nữ đại biểu dân tộc Hà Nhì cũng bày tỏ những trăn trở trước thực tế đời sống của một bộ phận người dân vùng cao còn khó khăn; hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ; thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng tác động lớn tới sản xuất và sinh hoạt của bà con.

“Người dân mong muốn tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình tiếp tục được lắng nghe, phản ánh kịp thời và được giải quyết thiết thực hơn nữa” - bà Ly Giá Sơ bày tỏ.

Với trách nhiệm của người đại biểu tham dự Đại hội, bà cho biết sẽ nỗ lực chuyển tải tiếng nói của đồng bào các dân tộc vùng cao đến với Đại hội; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đoàn kết và phát triển.