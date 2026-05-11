Thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 1, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ nhấn mạnh, Mặt trận cần lắng nghe nhân dân bằng trái tim, hành động, trách nhiệm.

Tham dự tại trung tâm thảo luận số 1 chiều 11/5 có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X Hà Thị Nga; Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường chủ trì trung tâm thảo luận số 1.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự tại Trung tâm thảo luận số 1. Ảnh: Quang Vinh/Đại Đoàn Kết.

Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng

Trong phiên thảo luận, các đại biểu tập trung góp ý xung quanh chủ đề: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ nhấn mạnh tới hiệu quả của việc triển khai “Mặt trận số” phục vụ nhân dân, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là phát huy các nền tảng số để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, khó khăn từ cơ sở và phối hợp giải quyết nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn, đúng tinh thần “khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng”.

Từ thực tiễn công tác vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương, ông Ngô Phương Vũ cho rằng Mặt trận cần lắng nghe nhân dân bằng trái tim, bằng hành động và bằng trách nhiệm. Mặt trận phải thật sự gần dân, sát dân, hiểu dân; không chỉ nghe để ghi nhận, mà phải nghe để thấu hiểu, chia sẻ và hành động.

“Mặt trận phải thực hiện tốt phương châm “Tháng nghe dân nói”, đây là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc chính đáng của nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tăng cường đối thoại trực tiếp với chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, kịp thời trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở”, ông Vũ nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cũng nhấn mạnh việc gắn đoàn kết với lợi ích thiết thực của Nhân dân. Khối đại đoàn kết chỉ thật sự bền vững khi đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm, nâng cao.

“Mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng và thụ hưởng của Nhân dân làm thước đo. Khi người dân được tham gia, được giám sát, được hưởng lợi từ các chương trình an sinh, sinh kế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng sẽ ngày càng được củng cố”, ông nói.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường chủ trì trung tâm thảo luận số 1. Ảnh: Quang Vinh/Đại Đoàn Kết.

Kiến nghị Mặt trận Trung ương nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu tập trung và Bản đồ số ý kiến cử tri toàn quốc

Nêu kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổng hợp, tập hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân của địa phương, ông Nguyễn Phi Hùng - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng cho hay, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn đã tập trung hình thành hệ sinh thái số thông qua việc triển khai hiệu quả “Cổng Mặt trận số” và vận hành trang cộng đồng: Fanpage Mặt trận, Zalo OA Mặt trận Đà Nẵng và cổng thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam thành phố kết nối với các nền tảng của Thành phố.

Thông qua các nền tảng số, việc tiếp nhận ý kiến trực tiếp của Nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên trên không gian mạng. Tất cả các ý kiến đều được số hóa, cập nhật và theo dõi trên hệ thống, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu độ trễ trong xử lý thông tin.

Theo ông Hùng, nếu trước đây việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Mặt trận chủ yếu thông qua các hội nghị định kỳ thì nay Mặt trận đã chuyển từ “nghe dân nói theo kỳ”sang “lắng nghe nhân dân theo thời gian thực”.

Người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày. Điều này không chỉ mở rộng phạm vi tham gia của người dân mà còn nâng cao trách nhiệm giải quyết của các cơ quan chức năng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ. Ảnh: Quang Vinh/Đại Đoàn Kết.

“Hệ thống Fanpage, Zalo OA, Cổng thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam thành phố trở thành kênh tương tác xã hội hiệu quả với hàng triệu lượt truy cập. Hệ thống văn bản điện tử giúp 100% ý kiến cử tri được chuyển tải nhanh chóng, chính xác. Các nhóm Zalo cộng đồng trở thành “cánh tay nối dài” của Mặt trận tại cơ sở” ông Hùng dẫn chứng.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng, công tác tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân còn những khó khăn thách thức khi hệ thống dữ liệu phân tán thiếu chuẩn hóa, chưa liên thông đồng bộ; công tác phân tích, dự báo dư luận xã hội còn hạn chế do thiếu công cụ thông minh. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế về kỹ năng số, cơ chế phản hồi theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị chưa thực sự khép kín.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quang Vinh/Đại Đoàn Kết.

“Yêu cầu đặt ra phải có cách tiếp cận mới mang tính hệ thống và đột phá hơn với phương châm “Dữ liệu làm trung tâm - Công nghệ làm công cụ - Sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo để “Mặt trận gần dân, gần cơ sở, gần không gian số”, ông Hùng nói.

Từ thực tế của địa phương, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng kiến nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu tập trung và Bản đồ số ý kiến cử tri toàn quốc. Điều này sẽ giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp không chỉ nghe dân nói mà còn nhận diện nhanh chóng, chính xác các vấn đề nhân dân bức xúc để tham gia giải quyết hoặc giám sát kịp thời.