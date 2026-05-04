Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Mở ra chương mới

Chiều 4/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, chủ trì Họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Cùng tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Hà Nội.

Tinh gọn bộ máy, đổi mới nhân sự chuyên sâu để nâng cao hàm lượng trí tuệ và bảo vệ quyền lợi nhân dân từ sớm, từ xa

Một trong những nội dung trọng tâm nhận được sự chú ý lớn từ dư luận chính là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Theo bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, dù số lượng Ủy viên Ủy ban khóa XI dự kiến không tăng so với khóa X nhưng cơ cấu thành phần lại có sự chuyển dịch rất đáng kể. Điểm mới cốt lõi nằm ở việc gia tăng mạnh mẽ số lượng các chuyên gia, trí thức và cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế.

Cụ thể, số lượng nhân sĩ, trí thức và chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, luật pháp, giáo dục, y tế... dự kiến sẽ tăng thêm 21 vị. Đặc biệt, lần đầu tiên MTTQ Việt Nam chú trọng mở rộng sự hiện diện của các đại diện từ các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất tại các địa bàn trọng điểm. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm nâng cao hàm lượng trí tuệ trong công tác giám sát, phản biện xã hội từ sớm, từ xa mà còn giúp Mặt trận nắm bắt sát thực tế vận động của nền kinh tế, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân một cách hiệu quả hơn trong bối cảnh mới.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, chủ trì Họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Bên cạnh đó, tính dân chủ và sự đa dạng còn được khẳng định qua tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban dự kiến đạt trên 50% - một minh chứng cho thấy Mặt trận luôn là "mái nhà chung" rộng mở của mọi tầng lớp Nhân dân.

Song song với việc đổi mới đội ngũ, hiệu quả của mô hình MTTQ Việt Nam sau sáp nhập và tinh gọn bộ máy là vấn đề được các nhà báo đặt nhiều câu hỏi. Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức, MTTQ Việt Nam đã có bước tiến dài khi giảm mạnh các đầu mối cấp vụ từ 111 xuống còn 62, đồng thời tinh giản biên chế một cách quyết liệt. Tuy nhiên, giá trị thực sự của mô hình này không nằm ở những con số cắt giảm mà ở sức mạnh cộng hưởng khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng chung một hệ thống tham mưu giúp việc.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh, mô hình mới đã tạo ra một "phép thử" thành công qua các sự kiện lớn như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hoạt động ứng phó thiên tai lịch sử. Khi các tổ chức thành viên hoạt động chung dưới sự điều phối thống nhất của MTTQ Việt Nam, khả năng huy động nguồn lực đã tăng lên gấp bội. Ví dụ điển hình là phong trào ủng hộ nhân dân Cuba, từ kỳ vọng ban đầu 65 tỷ đồng đã huy động được hơn 600 tỷ đồng nhờ sự chung tay của cả hệ thống. Hay trong thiên tai bão lũ, mô hình này cho phép sự phối hợp "bốn tại chỗ" diễn ra nhanh chóng, đưa hàng nghìn tỷ đồng đến tay người dân kịp thời mà nếu thiếu sự thống nhất này, một cơ quan Mặt trận chuyên trách mỏng về nhân sự khó có thể đảm đương nổi.

Dù vẫn còn những khó khăn ban đầu về quy trình phối hợp hay áp lực thủ tục hành chính nhưng tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" và thái độ cầu thị của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trong việc đề xuất sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy đang mở ra triển vọng về một hệ thống hoạt động nhuần nhuyễn, thực chất hơn.

Các phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Hiện thực hóa phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo" và đột phá chiến lược chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bên cạnh sự đổi mới về nhân sự và tổ chức bộ máy, đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết "linh hồn" của Đại hội MTTQ Việt Nam XI còn nằm ở những điểm mới mang tính đột phá trong nội dung Văn kiện, vốn được xây dựng với tư duy "hành động thay vì khẩu hiệu". Dự thảo Báo cáo chính trị lần này không chỉ kế thừa các giá trị ưu việt mà còn tập trung cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Đảng, khẳng định vị thế lớn hơn của Mặt trận trong việc xây dựng tương tác, đối tác với các tổ chức thành viên.

Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, trả lời phóng viên, báo chí.

Để thực hiện mục tiêu "họp ít hơn, làm việc nhiều hơn" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã xác định 15 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có tới 12 chỉ tiêu gắn liền với cơ sở để đảm bảo tính đo lường được của hiệu quả công tác. Điểm khác biệt rõ rệt so với các nhiệm kỳ trước là thay vì đợi sau Đại hội mới xây dựng kế hoạch, nhiệm kỳ này dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã được xây dựng song song với hơn 100 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, trả lời phóng viên, báo chí.

Đặc biệt, phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo" (Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời gian; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động) được áp dụng triệt để cho hơn 30 nhiệm vụ gắn trực tiếp với cấp cơ sở. Đây là bước đi quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội ngay từ khâu xây dựng chính sách và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về một tổ chức hành động thực chất và hiệu quả trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, nhiệm kỳ tới cũng chú trọng chiến lược chuyển đổi số khi lần đầu tiên, nội dung về phát triển khoa học công nghệ và xã hội số được đưa vào Chương trình hành động như một nhiệm vụ trọng tâm. Với mục tiêu khắc phục tính hình thức và tâm lý e ngại công nghệ, MTTQ Việt Nam đã xây dựng những nền tảng mang tính chất "xương sống" như hệ thống "Mặt trận số" và "Bản đồ tương tác dân sinh", giúp quản lý điều hành hơn 50 nghìn tài khoản cán bộ từ Trung ương đến cấp xã và cho phép nhân dân phản ánh kiến nghị 24/7 thông qua cơ sở dữ liệu online và trợ lý ảo AI.

Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi họp báo.

Đặc biệt, phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai nhằm phổ cập kỹ năng công nghệ cho cán bộ và nhân dân, đảm bảo rằng công cuộc chuyển đổi số không bỏ lại ai phía sau. Việc số hóa không chỉ dừng lại ở giấy tờ mà còn đi vào thực chất công tác an sinh xã hội, giúp Mặt trận dự báo rủi ro, nhu cầu của người dân vùng khó khăn một cách chính xác để phản ứng nhanh hơn trước mọi tình huống.

Tựu trung lại, Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI mang theo kỳ vọng lớn lao về một tổ chức không chỉ có sức mạnh đoàn kết truyền thống mà còn sở hữu trí tuệ hiện đại và bộ máy tinh gọn. Những đổi mới về nhân sự chuyên sâu, sự khẳng định tính đúng đắn của mô hình tổ chức mới và quyết tâm phủ sóng "Mặt trận số" chính là lời giải cho bài toán làm thế nào để Mặt trận thực sự "trọng dân, gần dân, sát dân".

Như lời khẳng định của Phó chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, đây là một cuộc cách mạng về tư duy và phương thức hành động, hướng tới mục tiêu cuối cùng là mang lại nhiều nụ cười và sự hài lòng hơn cho Nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với sự chuẩn bị công phu và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới đầy năng động và hiệu quả cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 tại thủ đô Hà Nội.