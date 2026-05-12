Khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam

Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể.

Trình bày diễn văn khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sau quá trình chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và chỉ đạo đại hội; chào mừng và trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các vị khách quốc tế cùng các vị đại biểu, khách quý đã tới dự đại hội, mang đến những tình cảm, sự động viên, cổ vũ to lớn cho đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng 1.136 đại biểu tiêu biểu đại diện cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, đại diện cho các giai cấp, giai tầng xã hội, nhân sĩ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài đã về dự đại hội đông đủ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng bày tỏ, trong giờ phút trọng thể này, với tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, đại hội thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

“Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng đại đoàn kết của Người mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Trong diễn văn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn 2024-2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát toàn xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

MTTQ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách, trong đó, điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực hiệu quả vào quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Có nhiều đóng góp quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng đó, MTTQ cũng vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, thiết thực hiện chủ trương quan điểm của Đảng để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhiều thời cơ lớn đan xen với không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc ta đang quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng.

"Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Về nội dung, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, đại hội có trách nhiệm thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa X giai đoạn 2024 - 2026; thống nhất phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Như Ý/Tiền Phong.

“Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đoàn Chủ tịch đại hội đề nghị các vị đại biểu dự đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu.

Kết thúc diễn văn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ, với niềm tin tưởng sâu sắc vào truyền thống vẻ vang của dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, nhất định đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, để đến năm 2045 nước ta là nước phát triển có thu nhập cao, nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.