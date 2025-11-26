Mourinho thắng trận đầu tại Champions League mùa này

Rạng sáng 26/11, Benfica đánh bại Ajax 2-0 trên sân khách ở vòng phân hạng giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Sau 4 trận toàn thua và không ghi nổi một bàn, Benfica đã giải tỏa áp lực bằng chiến thắng ngay trên sân Johan Cruyff Arena. 3 điểm quý giá giúp thầy trò Jose Mourinho thắp lại hy vọng giành vé đi tiếp, khi họ tạm thu hẹp khoảng cách với nhóm dự vòng play-off xuống còn 2 điểm.

Trận đấu sớm trở nên thuận lợi cho Benfica khi ngay phút thứ 6, sau cú đá phạt góc của Heorhiy Sudakov, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm. Dù pha đánh đầu của Richard Rios bị thủ môn cản phá, Samuel Dahl đã xuất hiện đúng lúc tung cú sút căng, mở tỷ số.

Benfica tìm lại sự tự tin ở cúp châu Âu.

Lợi thế sớm giúp đoàn quân của HLV Mourinho thi đấu hứng khởi. Vangelis Pavlidis và Fredrik Aursnes có thêm những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ajax thể hiện sự bế tắc trong tấn công xuyên suốt hiệp một, và pha dứt điểm đáng chú ý nhất của họ chỉ là cú vô lê cận thành bị thủ môn Anatoliy Trubin bắt gọn.

Trong khi đó, Benfica thi đấu chắc chắn với điểm tựa phòng ngự là trung vệ Antonio Silva. Sau khi hóa giải các đợt tấn công của Ajax, đội chủ nhà tung đòn kết liễu ở cuối trận. Leandro Barreiro tung cú sút xa đẹp mắt sau pha phối hợp một - hai với Aursnes, ấn định chiến thắng 2-0.

Thất bại khiến Ajax tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi vẫn chưa ghi bàn từ bóng sống tại UCL mùa này và gần như không còn cơ hội đi tiếp. Đây cũng là trận thua thứ 8 liên tiếp của Ajax ở đấu trường châu Âu.