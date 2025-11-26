Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho thắng trận đầu tại Champions League mùa này

  • Thứ tư, 26/11/2025 04:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 26/11, Benfica đánh bại Ajax 2-0 trên sân khách ở vòng phân hạng giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Sau 4 trận toàn thua và không ghi nổi một bàn, Benfica đã giải tỏa áp lực bằng chiến thắng ngay trên sân Johan Cruyff Arena. 3 điểm quý giá giúp thầy trò Jose Mourinho thắp lại hy vọng giành vé đi tiếp, khi họ tạm thu hẹp khoảng cách với nhóm dự vòng play-off xuống còn 2 điểm.

Trận đấu sớm trở nên thuận lợi cho Benfica khi ngay phút thứ 6, sau cú đá phạt góc của Heorhiy Sudakov, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm. Dù pha đánh đầu của Richard Rios bị thủ môn cản phá, Samuel Dahl đã xuất hiện đúng lúc tung cú sút căng, mở tỷ số.

Mourinho anh 1

Benfica tìm lại sự tự tin ở cúp châu Âu.

Lợi thế sớm giúp đoàn quân của HLV Mourinho thi đấu hứng khởi. Vangelis Pavlidis và Fredrik Aursnes có thêm những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ajax thể hiện sự bế tắc trong tấn công xuyên suốt hiệp một, và pha dứt điểm đáng chú ý nhất của họ chỉ là cú vô lê cận thành bị thủ môn Anatoliy Trubin bắt gọn.

Trong khi đó, Benfica thi đấu chắc chắn với điểm tựa phòng ngự là trung vệ Antonio Silva. Sau khi hóa giải các đợt tấn công của Ajax, đội chủ nhà tung đòn kết liễu ở cuối trận. Leandro Barreiro tung cú sút xa đẹp mắt sau pha phối hợp một - hai với Aursnes, ấn định chiến thắng 2-0.

Thất bại khiến Ajax tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi vẫn chưa ghi bàn từ bóng sống tại UCL mùa này và gần như không còn cơ hội đi tiếp. Đây cũng là trận thua thứ 8 liên tiếp của Ajax ở đấu trường châu Âu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Chiêu trò giúp Man City thoát án phạt từ UEFA

Man City hủy buổi tập bắt buộc trước trận gặp Dortmund ở Champions League hôm 6/11, nhưng vẫn thoát án phạt.

19:52 7/11/2025

Duy Anh

Mourinho Mourinho Benfica Mourinho Champions League Cúp C1

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Yamal bi che nhao hinh anh

Yamal bị chế nhạo

46 phút trước 05:18 26/11/2025

0

Người hâm mộ Chelsea không tiếc lời mỉa mai cầu thủ của Barcelona trong trận thắng 3-0 tại Stamford Bridge vào rạng sáng 26/11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý