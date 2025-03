Mourinho quá thú vị

Cựu trọng tài Premier League Jon Moss, từng cầm còi hàng trăm trận đấu đỉnh cao tại Anh, chia sẻ kỷ niệm hài hước về Mourinho. Ông thừa nhận làm trọng tài không chỉ là xử lý các tình huống trên sân, mà còn đối mặt với những HLV có cá tính mạnh. Khi được hỏi về HLV khó đối phó nhất, Moss không ngần ngại nhắc ngay đến Mourinho.

"Tôi luôn có mối quan hệ yêu ghét với Mourinho. Tôi từng truất quyền chỉ đạo ông ấy 3 lần, nhưng phải thừa nhận đó là một HLV tuyệt vời. Mourinho là kiểu nhân vật mà bất kỳ giải đấu nào cũng muốn có, đôi khi rất khó chịu, nhưng cực kỳ thú vị. Chúng tôi từng đối đầu căng thẳng trong phòng thay đồ, nhưng cũng có những khoảnh khắc thân thiện".

Moss kể lại một lần than phiền với Mourinho rằng các HLV thường xuyên chỉ trích trọng tài nhưng hiếm khi dành lời khen công khai. Mourinho, với phong cách không thể lẫn vào đâu, ngay lập tức phản ứng theo cách không ai ngờ tới.

"Tôi nói với Jose: 'Ông chẳng bao giờ nói tốt về trọng tài trên truyền hình cả'. Ông ấy liền bảo: 'Chờ đấy'. Rồi ông ấy chạy thẳng vào phòng phỏng vấn, đẩy một cầu thủ đang trả lời phỏng vấn Sky Sports sang một bên, nhìn thẳng vào camera và tuyên bố: 'Tôi nghĩ trọng tài hôm nay có một trận đấu tuyệt vời'. Sau đó, ông ấy quay lại phòng thay đồ, vỗ vai tôi và nói: 'Thế là xong, ông nợ tôi một lần đấy' rồi bỏ đi".

Sau khi rời Premier League, Mourinho làm việc ở nhiều nởi và tiếp tục tạo dấu ấn tại Fenerbahce. Tại đây, "Người đặc biệt" một lần nữa trở thành tâm điểm khi chỉ trích trọng tài và công tác điều hành của cả giải đấu.

