Mourinho làm loạn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

Mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho tại Fenerbahce trở thành một cơn bão tranh cãi không hồi kết với những cáo buộc, án phạt, va chạm nảy lửa và nguy cơ trắng tay.

Mourinho liên tục tạo ra sóng gió ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mourinho "đổ thêm dầu vào lửa" sau thất bại 1-2 của Fenerbahce trước kình địch Galatasaray ở tứ kết Cúp Quốc gia rạng sáng 3/4. "Người đặc biệt" tái hiện lại khoảnh khắc nóng nảy giống hệt sự cố chọc ngón tay vào mắt Tito Vilanova năm 2011.

Sau trận, Mourinho không giữ bình tĩnh, tiến lại gần HLV Okan Buruk của Galatasaray và véo mũi ông này. Buruk liền ngã xuống.

"Ông ta đến bóp mũi tôi, cảm giác không dễ chịu chút nào. Chúng tôi lẽ ra nên bắt tay nhau, nhưng tôi không muốn nói thêm gì nữa", Buruk chia sẻ.

Đây không phải lần đầu Mourinho tạo sóng gió tại Thổ Nhĩ Kỳ và có lẽ cũng chưa phải lần cuối. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 11, khi Fenerbahce bị từ chối một quả phạt đền trong trận gặp Trabzonspor.

"Tôi nghĩ chỉ con trai tôi ở London mới xem giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi sẽ đăng clip lên để cả thế giới biết đây là giải đấu thế nào", Mourinho tuyên bố.

Chưa dừng lại ở đó, Mourinho tiếp tục tuyên bố sốc: "Trước khi đến đây, tôi thậm chí còn chẳng buồn xem giải Thổ Nhĩ Kỳ. Nó quá buồn tẻ, u ám và mang lại cảm giác nặng nề. Nhưng đây là công việc, và tôi sẽ cống hiến những gì tốt nhất cho CLB".

Căng thẳng leo thang khi Fenerbahce luôn đứng sau Galatasaray suốt mùa. Mourinho không ngừng công kích các trọng tài, đến mức trận lượt về giữa hai đội phải mời trọng tài ngoại, ông Slavko Vincic từ Slovenia.

Trận hòa 0-0 không có vấn đề gì lớn trên sân, nhưng sau trận, Mourinho lại phát biểu tranh cãi: "Chỉ có trọng tài là lý do trận này ổn. Galatasaray chỉ chăm chăm khiến cầu thủ 18 tuổi nhận thẻ vàng ngay giây thứ 20. Những người trên băng ghế dự bị của họ thì nhảy dựng lên như khỉ".

Lời lẽ này lập tức bị Galatasaray tố là phân biệt chủng tộc. Mourinho bị Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cấm hai trận và phải nộp phạt 14.000 euro vì phát ngôn xúc phạm tinh thần thể thao và fair-play.

Icardi châm chọc Mourinho.

Căng thẳng giữa Mourinho và tiền đạo Icardi của Galatasaray cũng nóng không kém. Mourinho đăng hình trận bóng ném với hình ảnh Davinson Sanchez (cầu thủ Galatasaray) để bóng chạm tay trong vùng cấm nhưng không bị thổi phạt. Đây là động thái khiêu khích nhằm vào đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch Super Lig.

Không bỏ lỡ cơ hội, Icardi đáp trả Mourinho bằng một bài đăng trên mạng xã hội, gọi ông là "The Crying One" (Kẻ hay khóc - PV), một cách chơi chữ dựa trên biệt danh huyền thoại của Mourinho là "The Special One".

Mourinho cũng không vừa, liền châm biếm: "Tôi chắc chắn tôi là người đặc biệt, không chỉ mang danh 'The Special One'. Tôi có 25 năm sự nghiệp với 26 danh hiệu. Còn Icardi, cậu ấy là 'GOAT'. Tôi không bình luận về lời của một con dê (ám chỉ khéo tin đồn Wanda Nara từng cắm sừng Icardi)".

Điều khiến ban lãnh đạo Fenerbahce lo ngại không chỉ là các vụ lùm xùm. Dù chi gần 68 triệu euro cho loạt tân binh như En-Nesyri, Diego Carlos, Saint-Maximin, Amrabat và cả Mourinho, đội bóng vẫn đứng trước nguy cơ trắng tay. Họ bị loại khỏi Europa League, giờ lại chia tay cúp Quốc gia.

Hy vọng duy nhất còn lại của Fenerbahce là chức vô địch Super Lig. CLB xếp thứ hai với 65 điểm, kém Galatasaray 6 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Dẫu vậy, Mourinho chưa thắng nổi một trận derby nào. Họ thua Galatasaray 1-3 ở lượt đi, hòa 0-0 lượt về, thua ở giải đấu cúp.

Câu chuyện của Mourinho ở Thổ Nhĩ Kỳ chưa khép lại và có thể kết thúc bằng một mùa giải đầy rối ren và trắng tay.

