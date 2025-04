Galatasaray đáp trả Mourinho

Trong loạt video đăng tải trên mạng xã hội, đội bóng của Okan Buruk chế giễu hành động gây tranh cãi của Mourinho khi túm lấy mũi ông. Các video này phản ánh cơn thịnh nộ, thể hiện sự chỉ trích sâu sắc đối với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đặc biệt về hành vi thiếu tôn trọng đối với người đồng nghiệp.

Mourinho, sau trận thua 1-2 trước Galatasaray, đối mặt với làn sóng chỉ trích từ đối thủ và cả những người hâm mộ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Phó chủ tịch Galatasaray, Metin Öztürk, lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích Mourinho về hành động của ông và cho rằng nhà cầm quân này xúc phạm bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

“Mourinho tấn công bằng lời nói và hành động. Ông ta nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ là đâu mà lại có thể làm như vậy? Tôi tin rằng ban lãnh đạo Fenerbahce sẽ có hành động thích hợp. Mourinho xúc phạm Thổ Nhĩ Kỳ, xúc phạm các cầu thủ, và sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc. Ông ta luôn phàn nàn và xúc phạm bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Öztürk cho biết.

Những đoạn video tiếp theo Galatasaray đăng tải khiến không ít người bật cười, khi Mourinho xuất hiện trong một cuộc họp báo giận dữ, sau đó là cảnh ông ngủ gật và nhận thông báo trên điện thoại từ Buruk. Video còn có sự góp mặt của các cầu thủ Galatasaray hát vang bài hát đội bóng, khiến Mourinho bực bội.

Điều đáng chú ý trong video này là cảnh Icardi thực hiện cử chỉ đầy ẩn ý với các CĐV Galatasaray và nói “Ngủ yên nhé!” trước khi Mourinho hoàn toàn mất kiểm soát. Màn chế giễu kết thúc bằng hình ảnh Mourinho trong bệnh viện tâm thần, gây ra nhiều tranh cãi về mức độ phản cảm của video.

Không dừng lại ở đó, Galatasaray tiếp tục tung ra video khác ghi lại cảnh Morata ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội trong hành lang sân vận động Fenerbahce, như một cách thể hiện niềm vui sau chiến thắng. Màn ăn mừng này dường như là lời khẳng định chiến thắng của Galatasaray, dù trận đấu đã kết thúc.

Dư luận đang tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Dù chiến thắng thuộc về Galatasaray, cuộc đối đầu giữa Mourinho và đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ còn nhiều tranh cãi.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.