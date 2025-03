Cuộc tranh luận với Mourinho làm đổi đời Varane

Mới đây, Varane chia sẻ câu chuyện đáng nhớ này trong podcast 'The Bridge', nơi anh cùng Aurelien Tchouameni kể lại những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Mở đầu câu chuyện, Varane không ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn với Mourinho, người đóng vai trò quan trọng trong hành trình tại Real Madrid của anh.

"Nếu là 'Zizou' gọi tôi, ông ấy chỉ đưa tôi vào. Nhưng chính Mourinho mới là người đưa tôi trở lại sau đó. Khi tôi mới gia nhập, ông ấy chỉ yêu cầu một điều: 'Cậu chỉ cần dồn hết sức mình trong một giờ rưỡi mỗi ngày, còn lại tôi sẽ lo'. Và mùa giải đầu tiên, tôi chỉ chơi trong những trận đấu đã chắc suất, nhưng ông ấy giúp tôi tiến bộ từng bước một".

Khó khăn đến từ việc phải cạnh tranh vị trí với những huyền thoại như Pepe và Sergio Ramos khiến Varane cảm thấy bị đè nén. "Mùa giải đầu tiên của tôi khá ổn, nhưng sau đó, mọi người kỳ vọng nhiều hơn. Và tôi đã cảm thấy áp lực không hề nhỏ", cựu trung vệ người Pháp cho biết.

Điều gì đã giúp Varane thay đổi? Chính là một cuộc trò chuyện không khoan nhượng với Mourinho. "Một ngày, dù đội không có khởi đầu tốt, ông ấy gọi tôi và hỏi thẳng: 'Tại sao cậu lại vô dụng vậy?' Lúc đó, tôi thật sự tức giận, nhưng ông ấy không để tôi yên, tiếp tục chất vấn: 'Cậu đã sẵn sàng chơi trận đấu vào thứ tư chưa?'", Varane nhớ lại.

Trận đấu giữa Real Madrid và Manchester City sau đó là cơ hội để Varane chứng minh bản thân. "Nếu tôi mắc sai lầm, mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi sẽ bị cho mượn. Tôi đã thi đấu, cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng tôi có một màn trình diễn xuất sắc", Varane chia sẻ.

Và sau trận đấu ấy, sự nghiệp của Varane bước sang một trang mới, khi Mourinho giúp anh tìm lại phong độ và trở thành một trong những trung vệ xuất sắc của Real Madrid.

