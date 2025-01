Còn ai nhớ Varane

Khi Raphael Varane tuyên bố giải nghệ vào tháng 9 năm ngoái, thế giới bóng đá không khỏi tiếc nuối. Nhưng ít ai ngờ rằng, chỉ sau một tháng, anh nhanh chóng chuyển hướng sang một con đường mới đầy hứa hẹn: trở thành thành viên Hội đồng quản trị của CLB Como - đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp chuyên nghiệp của cựu danh thủ người Pháp.

Sự nghiệp của Varane là bức tranh hoàn hảo về thành công và sự kiên cường. Với chức vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp và 4 lần nâng cao chiếc cúp Champions League cùng Real Madrid, anh chạm đến đỉnh cao mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước. Nhưng đồng thời, Varane cũng phải gánh chịu những đau đớn triền miên từ chấn thương - "người bạn đồng hành bất đắc dĩ" trong hơn một thập kỷ thi đấu.

Tổng cộng, Varane dính 27 chấn thương lớn nhỏ, bỏ lỡ 153 trận đấu, tương đương 683 ngày trên giường bệnh. Từ những vấn đề ở sụn chêm ngay khi mới gia nhập Real Madrid ở tuổi 18, đến các chấn thương bắp chân, gân kheo, gân Achilles… cuối cùng, chấn thương đầu gối trong trận đấu với Sampdoria tại Coppa Italy đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh.

Varane giải nghệ trong âm thầm. Trước đó, anh khép lại hành trình với Manchester United mà bản thân mô tả là “nhiều đau đớn hơn vinh quang”. Dẫu vậy, cựu ngôi sao Real Madrid vẫn có được hai danh hiệu - Cúp FA và Cúp Liên đoàn - trước khi chuyển đến Como với ước mơ một ngày trở về Lens để giải nghệ, nhưng đáng tiếc điều này không thành hiện thực.

Sau khi rời sân cỏ, Varane nhanh chóng bước vào vai trò quản lý tại Como. Đồng hành cùng Thierry Henry, anh giữ vai trò cố vấn phát triển đào tạo trẻ, tập trung vào giáo dục và đổi mới. Varane không chỉ giúp xây dựng đội ngũ tài năng trẻ mà còn kết hợp các chương trình giáo dục toàn diện, bao gồm kỹ năng lãnh đạo, học thuật và những trại hè bổ ích.

Công việc này phù hợp hoàn hảo với Varane - người đã sáng lập học viện bóng đá “Stages Varane” từ năm 2019, nơi hơn 1.800 trẻ em đã tham gia và học hỏi từ kinh nghiệm bản thân.

“Bóng đá dạy tôi một bài học quan trọng: sự kiên cường. Sức mạnh tinh thần và sự tự tin là điều cốt lõi, nhưng để xây dựng bản sắc vững mạnh, bạn phải biết chia sẻ và kết nối - không chỉ trong đội bóng mà còn với cộng đồng xung quanh”, Varane chia sẻ.

Dù không còn thi đấu, tình yêu bóng đá vẫn chảy trong huyết quản Varane. Anh thường xuyên xuất hiện tại các sân vận động, như lần anh trở về Lens, nơi bản thân cố gắng ẩn mình giữa khán giả bằng một chiếc khăn quàng và mũ len, nhưng chẳng mấy chốc bị người hâm mộ nhận ra.

“Trở về nơi bắt đầu… Đừng cố giải thích, sẽ không ai hiểu được. Tôi yêu bóng đá và những cảm xúc mà nó mang lại - đó là tất cả”, Varane viết trên mạng xã hội, gói gọn tình yêu dành cho môn thể thao vua.

Không chỉ vậy, Varane còn là tiếng nói mạnh mẽ trong các chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, bảo vệ đồng đội và cộng đồng trước những hành vi quấy rối.

Raphael Varane không chỉ là một trung vệ xuất sắc, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến. Ở tuổi 31, anh khép lại một sự nghiệp huy hoàng để bắt đầu hành trình mới đầy ý nghĩa, nơi anh không chỉ truyền cảm hứng trên sân cỏ mà còn định hình tương lai cho thế hệ trẻ.

Từ ngôi sao sân cỏ đến người thầy của trẻ em, Varane vẫn luôn là một huyền thoại, dù ở bất cứ vai trò nào.

