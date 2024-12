Varane 'ngụy trang' không ai nhận ra

Sân vận động Bollaert-Delelis, một biểu tượng rực rỡ của bóng đá Pháp, chào đón một vị khách đặc biệt trong trận đấu thuộc vòng 32 đội của Coupe de France: Raphael Varane. Cựu trung vệ Real Madrid, người tuyên bố giải nghệ mùa này, không ngừng cổ vũ đội bóng nơi anh khởi đầu sự nghiệp.

Varane xuất hiện một cách kín đáo tại khán đài, "ngụy trang" bằng chiếc mũ và khăn quàng, khiến các cổ động viên trên sân không nhận ra sự hiện diện của anh. Trên mạng xã hội, ngôi sao người Pháp chia sẻ cảm xúc về bầu không khí sôi động tại Bollaert-Delelis, như một cách hồi tưởng về những ngày đầu anh khẳng định mình là một trong những hậu vệ triển vọng nhất của bóng đá Pháp ở tuổi 18.

“Trở về nơi tất cả bắt đầu... Đừng cố giải thích với họ, họ sẽ không hiểu đâu. Yêu bóng đá, yêu những cảm xúc. Đó mới là ý nghĩa thực sự”, Varane viết trên mạng xã hội.

Lens đã có trận đấu rất nỗ lực trước đối thủ mạnh hơn. Sau thời gian thi đấu chính thức, tỷ số là 1-1. Trong loạt sút luân lưu căng thẳng, PSG giành chiến thắng với tỷ số 4-3.

Varane tuyên bố giải nghệ vào tháng 10 sau một sự nghiệp lẫy lừng, chinh phục đỉnh cao cả ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Dẫu vậy, anh vẫn còn chút nuối tiếc khi không thể khép lại sự nghiệp trong màu áo Lens, đội bóng đã chắp cánh cho ước mơ và giúp bản thân ký hợp đồng với Real Madrid khi còn là một chàng trai trẻ vô danh.

Varane là trung vệ lừng danh của bóng đá Pháp. Sự nghiệp của anh gắn liền với thành công tại Real Madrid. Trung vệ sinh năm 1993 giành 3 chức vô địch La Liga, 4 Champions League, trước khi gia nhập MU và có thêm 2 danh hiệu quốc nội là Carabao Cup và FA Cup. Trong màu áo tuyển Pháp, Varane cũng là nhân tố chủ chốt mang về cho "Les Bleus" chức vô địch World Cup 2018, UEFA Nations League 2021.

