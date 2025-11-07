Một xã ở Đắk Lắk nguy cấp, có người tử vong

Nước lũ đang lên rất cao tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, nhiều người dân đang rất nguy cấp. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu người.

Tối 6/11, tại sở chỉ huy tiền phương ở phường Tuy Hòa, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ứng trực chỉ đạo các địa phương ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão số 13.

Cây xanh bị đổ bên đường trên quốc lộ 1 qua Đắk Lắk.

Theo báo cáo, khu vực phường Sông Cầu, xã Đồng Xuân hiện rất nguy cấp, sức gió lớn, lượng nước đổ về rất lớn, nhiều nhà dân bị tốc mái và sập, nhiều khu vực có nguy cơ bị cô lập.

Thông tin sơ bộ đã có một người dân tại xã Xuân Lãnh bị tử vong do mưa bão. Nạn nhân là ông N.Q.T. (40 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lãnh), khoảng 20h nhà ông T. bị sập trong lúc bão quét qua. Ông T. được người dân đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại sở chỉ huy, ông Tuấn chỉ đạo lực lượng tại chỗ khẩn trương di dời người dân dọc sông Kỳ Lộ, xã Đồng Xuân về nơi an toàn, ưu tiên tính mạng của người dân là trên hết.

Ông Tuấn cho biết, hiện nước lũ đang lên rất cao, do đó ông cũng yêu cầu lực lượng quân sự địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu người dân đang rất nguy cấp tại xã Đồng Xuân; bên cạnh đó cũng cần nhanh chóng ứng cứu những gia đình có nhà bị sập.

Tối 6/11, khi bão số 13 nhiều người dân đổ bộ, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu cứu của người dân tại phường Sông Cầu, xã Đồng Xuân khi nhà bị sập, ngập nước trong khi gió bão đang rất mạnh, mưa rất to.

Khu vực phường Sông Cầu, Đắk Lắk bị cúp điện diện rộng, đường bị ngập.

Đắk Lắk: Hàng trăm cuộc gọi cầu cứu trong đêm bão

Tối 6/11, hàng trăm cuộc gọi cầu cứu liên tục đổ về Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị ứng trực tại phường Sông Cầu.

Chỉ trong vòng 30 phút, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hàng trăm tin báo từ người dân bị tốc mái, ngập nhà, thậm chí bị cô lập trong gió bão. Nhiều người còn để lại số điện thoại lên mạng xã hội, mong được cứu giúp.

Tại các địa phương như Xuân Hải, Xuân Thọ, Xuân Đài, Sông Cầu, hàng trăm ngôi nhà đã bị tốc mái, nhiều nơi ngập sâu trong nước. Còn tại phường Sông Cầu, nhiều lồng nuôi tôm hùm ngoài khơi bị sóng lớn đánh chìm hoặc trôi dạt vào bờ. Hiện chính quyền đã lập chốt chặn, ngăn người dân ra biển kiểm tra tài sản khi gió vừa tạm lắng để đảm bảo an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, lực lượng chức năng đã xác định vị trí các điểm cầu cứu và chuẩn bị sẵn phương tiện để tiếp cận ngay khi gió giảm cấp. “Hiện gió giật cấp 12–13, sóng lớn nên chưa thể ra ngoài. Ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân,” ông nhấn mạnh.

“Chưa thể thống kê hết thiệt hại, nhưng các khu vực Sông Cầu, Xuân Đài, Xuân Thọ đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Tỉnh yêu cầu các lực lượng túc trực xuyên đêm, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn ngay khi điều kiện thời tiết cho phép", ông Mỹ cho biết thêm.

Lực lượng Công an xã Biển Hồ đưa bà cụ đến nơi an toàn. Công an xã đưa cụ bà liệt nửa người đến nơi an toàn trú bão Qua nắm bắt tình hình, khoảng 19h ngày 6/11, lực lượng Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) nhanh chóng có mặt tại nhà bà P.T.M. (SN 1950, trú thôn 8, xã Biển Hồ) đến nơi trú ẩn an toàn. Theo Công an xã Biển Hồ, cụ bà M. bị liệt, sống một mình trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, mái và tường có dấu hiệu đổ sập bất cứ lúc nào. Khi mưa lớn kèm gió giật mạnh quét qua địa bàn, lực lượng công an xác định nguy cơ rủi ro rất cao nên đã tổ chức di dời, đưa cụ M. đến điểm tạm trú an toàn. (Tiền Lê)