Bão số 13 giảm cường độ trên đất liền ​ven biển Gia Lai - Đắk Lắk

Hồi 20h ngày 6/11, tâm bão số 13 ở vào khoảng 13,5°N; 109,1°E, trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất: cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 14, di chuyển hướng Tây Tây Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 6/11, bão số 13 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển nhưng giảm về cường độ trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

Nhiều khu vực có gió mạnh

Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (QuảngNgãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Quy Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; Canh Thuận (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Sơn Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Tuy Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Sông Cầu (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 9; An Khê (Gia Lai) gió mạnh cấp 6; Cheo Reo (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; M Đrắk (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Ở khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi trên 170 mm như: trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243 mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203 mm.

Hướng di chuyển của bão số 13 lúc 20 h ngày 6/11. (Ảnh: TTXVN phát)

Hồi 19h ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Đến 1h ngày 7/11, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h và đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo, đến 7h ngày 7/11, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 10h ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7 m; biển động dữ dội.

Vùng biển Tuy Hòa (Đắk Lắk) có sóng lớn. Ảnh: Tường Quân/TTXVN.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An là 1 m, Sơn Trà là 1,2 m, Hội An là 1,3 m, Dung Quất là 1,5 m, Quy Nhơn là 1,2 m, Tuy Hòa là 1,1 m.

Cảnh báo, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị- Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao 0,5-1 m. kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ phía Nam thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 14; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc Thành phố Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ tối đến đêm 6/11.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ tối 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Từ ngày 7-8/11 khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 20 0mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3 h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đường đi và tác động của bão số 13 tương tự như bão số 12 - (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020 nhưng bão số 13 gây mưa lớn hơn đối với khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk

Bão số 12 - (Damrey) năm 2017, khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có cường độ mạnh cấp 9, gây mưa lớn cho khu vực Huế - Khánh Hòa 150-250 mm, Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 80-150 mm; một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam cũ) 280 mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 338 mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382 mm; An Nhơn (Gia Lai) 296 mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295 mm; An Khê (Gia Lai) 266 mm, Krông Pa (Gia Lai) 237 mm;…

Còn bão số 9 - (Molave) năm 2020 khi đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi-Đà Nẵng có cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Bão gây mưa lớn 150-400 mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được lượng mưa trên 550 mm.

Chủ động ứng phó bão số 13

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16h30 ngày 6/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện/291.384 lao động. Hiện không có phương tiện ở trong khu vực nguy hiểm.

Các địa phương đã ban hành lệnh cấm biển như Đà Nẵng (cấm biển từ 15h ngày 5/11), Quảng Ngãi (cấm biển từ 19h ngày 5/11), Đắk Lắk (cấm biển từ 6h/ ngày 5/11), Khánh Hòa (cấm biển từ 12h ngày 6/11), Gia Lai ( cấm biển từ 17h ngày 5/11).

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khoảng 38 km kè bảo vệ chống xói lở bờ biển. Hiện tại ven biển các tỉnh có một số khu vực đang có diễn biến sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở như Cửa Đại, Hội An (Đà Nẵng), An Mỹ (Đắk Lắk),…

Tính đến 16h ngày 6/11, các địa phương đã tổ chức sơ tán 128.974 hộ/537.112 người, trong đó Huế 151 hộ/657 người, Đà Nẵng 2.241 hộ/6.074 người, Quảng Ngãi 30.490 hộ/89.738 người; Gia Lai 93.426 hộ/339.737 người, Đắk Lắk 2666 hộ/7.661 người và sơ tán, gia cố 93.245 lồng bè (tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đã hoàn thành sơ tán theo kế hoạch).

Lực lượng quân đội ứng phó khẩn cấp chống sạt lở bờ kè An Lương và bãi biển Tân Thành, An Bàng ở thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai cho học sinh nghỉ học trong ngày 6-7/11.

Đối với lĩnh vực giao thông hiện còn 15 vị trí tắc đường, ngập nước trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị. Tỉnh Gia Lai cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ 17h ngày 6/11; cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi từ 18h30 ngày 6/11; tỉnh Quảng Ngãi hạn chế phương tiện lưu thông từ 16h ngày 6/11.

Lĩnh vực hàng không tạm dừng dịch vụ tại 6 cảng hàng không (Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương).

Do ảnh hưởng của bão, ngày 6/11 đã có 2 người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa và di chuyển đồ đạc tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước, tỉnh tỉnh Gia Lai.