Một vết đốt khô, không đau khiến người phụ nữ lâm bạo bệnh

Một vết đốt khô, không đau ở vùng khoeo chân là manh mối giúp bác sĩ xác định nữ bệnh nhân 49 tuổi bị sốt mò, biến chứng suy đa tạng, phải thở máy cấp cứu.

Vết đốt sốt mò ở vùng khoeo chân người phụ nữ. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân là nữ (49 tuổi, trú tại xã Trung Thành, tỉnh Thanh Hóa) kiếm sống từ nghề làm vườn và nương rẫy. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh đột nhiên sốt, mệt mỏi nhiều, khó thở tăng dần.

Đến ngày vào viện, tình trạng sốt kèm khó thở nặng lên, người phụ nữ được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu cấp cứu, sau đó chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân đang trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao liên tục, rét run, biểu hiện nhiễm trùng - nhiễm độc nặng và phải thở máy. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một tổn thương đặc trưng do mò đốt ở vùng khoeo chân phải. Vết thương khô, đóng vảy, không gây đau.

Kết quả cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp. Chụp cắt lớp vi tính ghi nhận hình ảnh viêm phổi kèm tràn dịch màng phổi hai bên. Từ các dấu hiệu lâm sàng và kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy đa tạng do sốt mò.

Ngay sau đó, người bệnh được điều trị tích cực bằng thở máy, sử dụng kháng sinh đặc hiệu cùng các biện pháp hồi sức, hỗ trợ chức năng các cơ quan suy. Sau hai tuần điều trị chuyên sâu và chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã cai máy thở, chức năng các tạng dần hồi phục và đủ điều kiện xuất viện.

Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu chẩn đoán muộn. Bệnh do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây sang người qua vết đốt của ấu trùng mò mang mầm bệnh.

Triệu chứng của sốt mò khá đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác. Người bệnh thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi toàn thân, nổi ban, sưng hạch và đặc biệt là vết loét ngoài da tại vị trí mò đốt. Khi diễn tiến nặng, bệnh có thể gây tổn thương nhiều cơ quan như phổi, tim, gan, thận. Sốt mò có thể xuất hiện rải rác quanh năm nhưng thường gặp nhiều hơn vào mùa mưa và thời điểm nắng nóng.

Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em và những người thường xuyên làm việc ngoài trời, hạn chế tiếp xúc với khu vực nhiều cỏ dại, bụi rậm hoặc nền đất ẩm thấp - môi trường thuận lợi cho ấu trùng mò sinh sống.

Khi phải làm việc hoặc đi lại ở những nơi này, nên mặc quần áo dài tay, buộc kín ống quần, mang tất hoặc ủng để giảm nguy cơ bị đốt. Sau khi trở về từ các khu vực có nguy cơ, cần kiểm tra kỹ cơ thể, nhất là những vùng da kín.

Nếu xuất hiện sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt kèm theo vết loét bất thường trên da, người bệnh nên đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám. Việc phát hiện đúng nguyên nhân ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng, giúp điều trị hiệu quả và hạn chế các biến chứng nguy hiểm của bệnh.