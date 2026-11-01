Một thời điểm chạy bộ làm tăng nguy cơ đột quỵ

Tưởng rằng chạy bộ giúp nhanh tỉnh rượu, nhiều người vô tình đẩy cơ thể vào tình trạng nguy hiểm, đặc biệt khi có bệnh nền tim mạch, huyết áp.

Nhiều người chạy bộ, cố đổ mồ hôi để nhanh tỉnh rượu. Ảnh: Unsplash.

Một người trưởng thành khỏe mạnh trung bình cần khoảng một giờ để đào thải một đơn vị cồn. Trong đó, khoảng 85-90% lượng cồn được chuyển hóa qua gan, 10-15% còn lại được đào thải qua đường hô hấp, da và mồ hôi.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết thời gian này không giống nhau ở tất cả chúng ta mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, cân nặng, tình trạng sức khỏe, lượng rượu bia đã uống và khả năng chuyển hóa của từng cơ thể. Vì vậy, không thể dựa vào cảm giác tỉnh táo hay lượng mồ hôi tiết ra để xác định nồng độ cồn đã giảm hay chưa.

Sự kết hợp nguy hiểm

Theo bác sĩ Mạnh, chạy bộ đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cải thiện thể lực và phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp giúp gan đào thải cồn nhanh hơn. Ngược lại, vận động mạnh trong hoặc sau khi uống rượu bia có thể gây ra những hệ lụy nguy hiểm.

Chuyên gia phân tích sau khi uống rượu, mạch máu có xu hướng giãn, cơ thể dễ mất nước, trong khi khả năng điều hòa thân nhiệt và kiểm soát hành vi cũng bị ảnh hưởng. Nếu tiếp tục chạy bộ hoặc tập luyện cường độ cao, người uống có thể gặp tình trạng huyết áp tăng hoặc giảm đột ngột, rối loạn tuần hoàn và tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

Những biến cố như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não đặc biệt đáng lo ngại ở người có bệnh nền tăng huyết áp hoặc từng bị đột quỵ.

"Rượu bia còn có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước và rối loạn điện giải. Khi kết hợp với vận động mạnh, tình trạng mất nước càng nghiêm trọng, dễ gây mệt mỏi, tim đập nhanh, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu. Người say rượu cũng khó kiểm soát hành vi, phản xạ kém nên dễ gặp tai nạn và chấn thương khi chạy bộ", bác sĩ Mạnh nói.

Chạy bộ sau khi uống rượu không giúp gan đào thải cồn nhanh hơn. Ảnh: Unsplash.

Đặc biệt, trong những ngày trời lạnh hoặc thời điểm giao mùa, việc cố gắng tập luyện ngoài trời sau khi uống rượu càng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bác sĩ Mạnh lưu ý.

Muốn cơ thể hồi phục, cần ưu tiên nghỉ ngơi

Theo bác sĩ Mạnh, chạy bộ, xông hơi, tắm nước lạnh hay sử dụng các loại thuốc được quảng cáo là giải rượu đều không phải cách làm giảm nồng độ cồn nhanh chóng. Việc cố gắng vận động để toát mồ hôi không giúp gan tăng tốc độ chuyển hóa rượu, thậm chí có thể khiến cơ thể kiệt sức.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp, cũng cho hay việc hỗ trợ cơ thể hồi phục sau khi uống rượu cần tập trung vào ba nguyên tắc: bù nước, ổn định đường huyết và nghỉ ngơi.

Rượu có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước. Do đó, nước lọc là lựa chọn ưu tiên. Trường hợp nôn nhiều hoặc mệt lả, người uống có thể cân nhắc bổ sung dung dịch điện giải phù hợp, chẳng hạn Oresol theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Bên cạnh đó, rượu có thể ức chế quá trình tạo glucose của gan, làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt ở người uống khi bụng đói. Người uống có thể ăn nhẹ bằng cháo loãng, súp hoặc thực phẩm dễ tiêu để bổ sung năng lượng. Chuối cũng là lựa chọn phù hợp nhờ chứa kali, trong khi cam, chanh cung cấp vitamin C. Tuy nhiên, nên tránh thực phẩm quá chua nếu bụng đang đói hoặc có biểu hiện kích ứng dạ dày.

Điều quan trọng là không tự ý sử dụng thuốc giải rượu hoặc thuốc giảm đau với hy vọng bảo vệ gan. Một số loại thuốc khi kết hợp với rượu có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan hoặc gây tác dụng không mong muốn.

Với những người duy trì thói quen chạy bộ, bác sĩ Hoàng khuyến cáo cần lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp, không vận động khi cơ thể vẫn còn chịu ảnh hưởng của rượu. Khi trở lại tập luyện, người chạy nên uống khoảng 200-300 ml nước và ăn nhẹ với thực phẩm giàu tinh bột lành mạnh trước buổi tập 30-60 phút.

Trong quá trình chạy, nên bổ sung nước từng lượng nhỏ, tùy cường độ và thời tiết. Sau khi tập, người chạy cần bù nước, điện giải, đồng thời bổ sung tinh bột và chất đạm để hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Người mắc bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc có tiền sử đột quỵ, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lựa chọn cường độ vận động.