Một số tuyến đường Hà Nội tắc cục bộ sau mưa lớn

Từ sáng sớm 14/10, mưa lớn với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm, khiến một số điểm ở Hà Nội ngập úng trở lại, giao thông đi lại khó khăn.

Đường Nguyễn Văn Cừ hướng vào trung tâm trong tình trạng tắc nghẽn cục bộ. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 14/10 khiến một số điểm ở Hà Nội ngập úng trở lại, giao thông đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận, từ khoảng 7h ngày 14/10, đường Xuân Thủy từ nút giao Trần Đăng Ninh đến Phạm Văn Đồng ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai chiều; đường Võ Chí Công hướng vào nội đô chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm.

Khu vực bến xe Mỹ Đình ghi nhận ngập úng ở một số điểm, đã xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài ở cả hai chiều. Tại ngã tư Nguyễn Cơ Thạch-Trần Hữu Dực; Lê Quang Đạo, lối quay đầu đi Mễ Trì ùn tắc cục bộ do lượng người và phương tiện tăng đột biến vào khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường từ Long Biên, Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Chương Dương ùn tắc kéo dài khoảng 1 km.

Đường Ngọc Hồi đoạn qua bến xe nước ngầm hướng đi Văn Điển ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội từ sáng sớm 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm.

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân di chuyển trong mưa cần bật đèn chiếu sáng, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và chấp hành nghiêm hướng dẫn của người điều tiết giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.