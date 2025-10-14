Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chủ tịch Hà Nội nêu nguyên nhân khiến thành phố ngập lụt nặng

  • Thứ ba, 14/10/2025 06:51 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết một trong những nguyên nhân gây ngập ngập lụt ở Hà Nội là các sông, hồ những năm qua không được nạo vét.

Ngày 13/10, tại lễ khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn (xã Trung Giã, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhắc đến vấn đề ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Ha Noi ngap lut anh 1

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Thanh cho biết có nhiều nguyên nhân gây ngập lụt ở Hà Nội thời gian qua, trong đó có nguyên nhân nhiều sông, hồ của thành phố những năm qua không được nạo vét.

"Không phải chúng ta không biết cách làm hay không có tiền mà vì không có chỗ chôn lấp bùn thải theo đúng quy định", Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.

Theo ông Thanh, việc nạo vét bùn sông, hồ nhằm khơi thông dòng chảy, tăng dung tích chứa, giúp tiêu thoát nước nhanh không đơn giản chỉ là việc đào bùn lên mang đi chỗ khác đổ mà phải có chỗ đổ và xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch Hà Nội nêu dẫn chứng Hồ Tây đã có dự án nạo vét nhưng do không có chỗ đổ bùn thải theo đúng quy định nên phải tạm dừng.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tìm quỹ đất, cố gắng trong năm nay giao nhà đầu tư khởi công nhà máy xử lý bùn thải, sau đó thành phố sẽ triển khai dự án khẩn cấp nạo vét sông, hồ.

Cũng tại lễ khánh thành, Chủ tịch TP đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện quy trình đấu thầu nhà máy rác thứ hai để phối hợp cùng với Nhà máy điện rác Sóc Sơn đào lên toàn bộ bãi rác cũ đã chôn lấp.

"Hiện nay chúng ta có khoảng 1 triệu tấn rác cũ nằm trên một khuôn viên 500 ha đất. Nếu giai đoạn hai nhà máy điện rác Sóc Sơn cộng với nhà máy mới cùng đi vào hoạt động thì dự kiến trong vòng 5-7 năm Hà Nội sẽ xử lý xong 1 triệu tấn rác đang hiện hữu, đang được chôn, chất như núi ở bãi rác Sóc Sơn", ông Thanh nói.

Ông Thanh hy vọng sau 5-7 năm tới, Hà Nội sẽ có khuôn viên 500 ha làm khu vực sinh thái, thể thao phục vụ cho cộng đồng, người dân.

Thời tiết 13/10: Đón không khí lạnh, Hà Nội chuyển mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 13/10, Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tình trạng ngập lụt do lũ còn kéo dài khoảng 1-2 ngày tới.

30:1807 hôm qua

Nước tại các xã bị ngập ở Bắc Ninh đang rút nhanh

Trên sông Thương, tại Km0 đê hữu Thương (thôn Cửa Sông) mực nước giảm so với đỉnh lũ 1,8 m. Cống Đa Mai đã mở hồi 19h ngày 11/10, nước trong đồng trong ngòi Lái Nghiên đã xuống 12 cm.

10:26 12/10/2025

Nước lũ bắt đầu rút, Bắc Ninh còn hơn 15.000 hộ bị cô lập

Mặc dù mực nước trên sông Cầu và sông Thương đã giảm, song đến ngày 12/10, toàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hơn 15.300 hộ dân bị cô lập do ngập lụt kéo dài.

30:1788 hôm qua

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://vtcnews.vn/chu-tich-ha-noi-neu-nguyen-nhan-khien-thanh-pho-ngap-lut-nang-ar971001.html

Tuệ Minh/VTC News

Hà Nội ngập lụt Hà Nội Trần Sỹ Thanh Chủ tịch Hà Nội Hà Nội ngập Ngập lịch sử Hà Nội ngập lụt

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý