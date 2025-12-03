Sai lầm khi chữa đau đầu khiến người phụ nữ suýt hủy hoại gan

Uống mật cá trắm để chữa đau đầu, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị suy gan cấp, men gan tăng gấp hàng trăm lần.

Mật cá trắm có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng men gan. Ảnh: Shutterstock.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận bà H.T.L. (66 tuổi, trú xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn liên tục và tiêu chảy nhiều lần sau khi uống mật cá trắm từ con cá nặng khoảng 3 kg.

Bệnh nhân cho biết đã pha mật cá với rượu để chữa đau đầu theo kinh nghiệm dân gian. Ở một số địa phương, nhiều người vẫn tin mật cá giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện bệnh mạn tính như hen phế quản, đau lưng hay viêm đại tràng.

Ngay khi bà L. nhập viện, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiến hành thăm khám và xét nghiệm khẩn. Kết quả ghi nhận bệnh nhân bị viêm gan cấp, men gan AST gần 10.000 U/L, cao gấp khoảng 250 lần mức bình thường. Diễn biến bệnh nhanh chóng chuyển sang suy gan cấp, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch và nguy cơ suy thận cấp, ê-kíp lập tức triển khai điều trị tích cực, bao gồm đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch bảo vệ tế bào gan, lợi tiểu cưỡng bức và lọc máu hấp phụ bằng quả lọc MG250 nhằm loại bỏ độc tố.

Sau 48 giờ lọc máu, các chỉ số sinh hóa giảm dần về ngưỡng an toàn, bệnh nhân hết tiêu chảy, tỉnh táo, ăn uống trở lại, chức năng gan và thận cải thiện rõ rệt. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bà L. ổn định, không ghi nhận di chứng và đã được xuất viện.

Bác sĩ Trần Thị Anh, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, cảnh báo mật cá trắm và cá trôi chứa độc chất cyprinol rất mạnh, đặc biệt ở những con cá nặng trên 3 kg.

Bệnh nhân ngộ độc mật cá trắm trường hợp nhẹ thường có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn và đại tiện phân lỏng nhiều lần, nhưng tiểu tiện vẫn bình thường. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy thận cấp, suy gan cấp, suy đa tạng, hôn mê và có thể tử vong.

Phác đồ điều trị cơ bản là nhanh chóng thải trừ chất độc ra khỏi cơ thể, điều chỉnh các rối loạn nước, điện giải, kiềm toan. Trường hợp nặng có thể gây viêm hoại tử ống thận gây suy thận cấp, cần phải lọc máu ngoài thận cấp cứu.

Từ ca bệnh vừa tiếp nhận, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng mật cá và cần đến ngay cơ sở y tế nếu lỡ uống để được cấp cứu kịp thời.