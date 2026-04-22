Một quốc gia đã bán gần 22 tấn vàng từ đầu năm đến nay

Kể từ đầu năm đến nay, Nga đã "xả" gần 22 tấn vàng để trang trải chi tiêu, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế phải chịu nhiều áp lực.

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 21,8 tấn vàng kể từ đầu năm nhằm hỗ trợ cho khoản thâm hụt ngân sách, vốn đã tăng lên 61,2 tỷ USD vào cuối tháng 3, theo Kitco.

Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 2.304,76 tấn tính đến ngày 1/4, bao gồm mức giảm 6,22 tấn chỉ riêng trong tháng 3.

Bà Natalia Milchakova, chuyên gia phân tích tại Freedom Finance Global, nhận định với Reuters rằng việc bán vàng để tài trợ thâm hụt ngân sách có thể sẽ tiếp tục trong bối cảnh chi tiêu chính phủ tăng mạnh so với kế hoạch.

Bà cho rằng chiến lược bán vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga là hoàn toàn phù hợp với xu hướng của nhiều ngân hàng trung ương khác, đặc biệt ở các nền kinh tế đang phát triển.

Dự trữ vàng của Nga chủ yếu được tích lũy trong giai đoạn 2002-2025, khi nước này mua hơn 1.900 tấn vàng, bao gồm hơn 500 tấn trong giai đoạn 2008-2012 và 1.200 tấn từ 2014 đến 2019. Theo chuyên gia Nikolai Dudchenko của Finam, tổng lượng vàng mà quốc gia này mua ròng từ năm 2020 đến nay chỉ đạt 55,4 tấn.

"Hiện nay, một số ngân hàng trung ương đang tiếp tục bán vàng để trang trải chi phí, bao gồm chi tiêu quốc phòng", ông Dudchenko cho biết, đồng thời bổ sung rằng nguồn tiền này còn được dùng để bù đắp giá năng lượng tăng cao và hỗ trợ tỷ giá nội tệ.

Dù phải bán vàng để bù đắp lượng ngân sách thâm hụt, giới chuyên gia cho rằng Nga đã có những thời điểm "chốt lời" rất chuẩn xác. Ngân hàng Trung ương Nga từng thông báo đã bán 300.000 ounce vàng từ kho dự trữ trong tháng 1 khi giá vàng lập kỷ lục trên 5.500 USD /ounce, khiến tổng lượng nắm giữ giảm xuống còn 74,5 triệu ounce. Đây là lần đầu tiên dự trữ vàng của Nga giảm kể từ tháng 10/2025.

Giá vàng trung bình trong tháng 1 đạt khoảng 4.700 USD /ounce, nhưng có thời điểm đạt đỉnh 5.600 USD /ounce, do đó lượng vàng bán ra có thể mang về khoảng từ 1,41 đến 1,68 tỷ USD cho nước này. Dù có hoạt động bán ra, giá trị dự trữ vàng của Nga vẫn tăng 23% trong tháng 1 lên 402,7 tỷ USD nhờ giá vàng tăng mạnh.

Trong khi lượng dự trữ suy giảm, nhu cầu vàng trong nước tại Nga đã tăng vọt khi nền kinh tế nước này tiếp tục chịu sức ép, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 5.

Theo Sở Giao dịch Moscow, khối lượng giao dịch vàng trong tháng trước tăng hơn 350% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 42,6 tấn, trong đó có 28,6 tấn giao dịch hoán đổi và 14 tấn giao dịch giao ngay.

Nếu tính theo đồng ruble đang suy yếu, mức tăng còn ấn tượng hơn, với tổng giá trị giao dịch tăng 500% so với cùng kỳ, lên 534,4 tỷ ruble (tương đương 7,1 tỷ USD ). Vào năm 2024, người dân Nga đã mua 75,6 tấn vàng, tương đương 1/4 sản lượng vàng hàng năm của quốc gia.

Trước đó vào tháng 7/2025, Bloomberg đưa tin xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc gần như tăng gấp đôi về giá trị trong nửa đầu năm 2025.

Dữ liệu từ Trade Data Monitor và hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu quặng và kim loại quý từ Nga, bao gồm vàng và bạc, đã tăng 80% lên 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Nga hiện là nhà sản xuất vàng lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với sản lượng hàng năm hơn 300 tấn.

Ngân hàng trung ương Nga từng là một trong những bên mua vàng lớn nhất thế giới, nhưng hoạt động mua đã giảm kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra vào năm 2022. Ngược lại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là một trong những bên mua vàng tích cực nhất trong những năm gần đây.