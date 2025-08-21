Một nửa iPhone ở Việt Nam được bán qua Thế Giới Di Động

Trong cuộc họp cập nhật tình hình kinh doanh, CEO MWG cho biết công ty có sự tăng trưởng về thị phần sản phẩm Apple, hiện chiếm khoảng 50%.

Cửa hàng TopZone bên cạnh siêu thị TGDĐ tại TP.HCM.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) có đề cập đến ngành hàng Apple, nổi bật là iPhone. Đơn vị cho biết chuỗi TopZone là cấu nối chiến lược với hãng di động Mỹ, đưa Việt Nam tiệm cận “tier 1”. Trong đó, nhóm 1 được nhắc đến chỉ cách hãng phân hạng thị trường kinh doanh.

“Với sản phẩm Apple, Thế Giới Di Động chiếm 50%. 6 tháng đầu năm tăng trưởng doanh thu của Táo khuyết ở hệ thống vào khoảng 60% so với cùng kỳ”, ông Vũ Đăng Linh, CEO MWG cho biết. Con số được đơn vị này đưa ra bao gồm lượng máy bán ra từ 3 chuỗi TopZone, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Đây cũng là tỷ lệ chung của toàn ngành, với lượng điểm bán vượt trội các đối thủ, Thế Giới Di Động nắm giữ trung bình khoảng 50% các ngành hàng di động họ có kinh doanh tại Việt Nam.

Hồi 2021, khi khai trương chuỗi TopZone, phía Thế Giới Di Động cho biết họ nắm khoảng 40% thị phần sản phẩm Apple tại Việt Nam. Đơn vị đặt kỳ vọng tăng con số này lên 50% khi phát triển hệ thống mono-store Táo khuyết.

Sau 4 năm Thế Giới Di Động lấy thêm 10% thị phần Apple ở Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 4 năm chuỗi chuyên bán đồ Apple của Thế Giới Di Động có 85 cửa hàng. Đây vẫn là mono-store phủ rộng nhất Việt Nam hiện tại. Các đối thủ như ShopDunk hay F.Studio của FPT Shop không mở thêm nhiều trong những năm gần đây.

Tăng trưởng của Thế Giới Di Động cũng song hành với giai đoạn Apple phát triển mạnh tại Việt Nam. Doanh thu của hãng này có thời điểm tăng đến 3 con số. Thị phần Táo khuyết hiện ở mức 18-20% tùy quý, trong nhóm 3 nhà sản xuất bán tốt nhất. Chiến lược địa phương hóa, nới rộng vòng đời iPhone cũ và giảm giá đóng góp lớn vào thành công của hãng.

Trong báo cáo kinh doanh, MWG cho biết hai chuỗi di động, điện máy đem về gần 50.000 tỷ đồng , góp 67,1 tổng doanh thu tập đoàn. Trong đó, Điện máy Xanh chiếm 44,6% và Thế Giới Di Động (gồm TopZone) đạt 22,5%.

Hiện mở rộng ra các mảng gia dụng, tiêu dùng nhanh, nhà thuốc, tuy nhiên ngành hàng điện thoại, phụ kiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất ở MWG, hơn 35%. Xếp sau là điện máy tiêu dùng, với 28%. Điều hòa nhiệt độ là mảng ảm đạm nhất khi thời tiết không ủng hộ.

Trong nửa cuối năm, chương trình mở bán iPhone mới là cơ hội để các nhà bán lẻ trong nước gia tăng doanh thu. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Apple có lần đầu phát hành điện thoại ở Việt Nam, cùng thời điểm tại Mỹ. Như vậy, khách hàng trong nước được mua iPhone sớm, không cần chờ đợi như những năm trước.