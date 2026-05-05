Một nhóm CĐV MU chế giễu cái chết của Jota

Một bộ phận nhỏ CĐV MU vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi có hành vi chế giễu Diogo Jota trước trận gặp Liverpool ở vòng 35 Premier League hôm 3/5.

Theo The Telegraph, một nhóm khoảng 5 người bị quay lại cảnh hát những lời lẽ xúc phạm Jota khi dòng người đổ về sân trước giờ bóng lăn. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhóm này hô vang câu hát mang tính giễu cợt liên quan đến sự ra đi của Jota.

Hành vi lập tức gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều CĐV MU khác nhanh chóng lên tiếng phản đối, kêu gọi CLB có biện pháp xử lý nghiêm khắc, gồm việc cấm vĩnh viễn những cá nhân liên quan đến sân vận động. Phía MU hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Trái ngược với hình ảnh xấu xí trên, phần đông khán giả tại Old Trafford thể hiện sự tôn trọng trong trận đấu. Ở phút 20, các CĐV hai đội cùng nhau dành một tràng pháo tay tưởng niệm. Đây là lần đầu tiên MU tiếp đón Liverpool trên sân nhà kể từ sau bi kịch đau lòng xảy ra với cầu thủ người Bồ Đào Nha vào hè năm ngoái.

Trước đó, nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha như Bruno Fernandes hay Diogo Dalot đến Anfield để đặt hoa tưởng niệm. Cựu HLV Ruben Amorim cũng góp mặt trong hoạt động tri ân này. Năm 2022, các CĐV Liverpool dành sự tôn trọng cho Cristiano Ronaldo sau biến cố mất con, với câu hát "You'll Never Walk Alone" đầy xúc động.

Trong bối cảnh bóng đá ngày càng đề cao giá trị nhân văn, hành động của một nhóm nhỏ CĐV MU rõ ràng làm xấu hình ảnh CLB, đồng thời đi ngược tinh thần fair-play vốn là cốt lõi của các môn thể thao.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, MU thắng kịch tính 3-2 và chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

Highlights MU 3-2 Liverpool

