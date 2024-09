Một nhà xuất bản 'lột xác' nhờ sách viễn tưởng, kỳ ảo

Doanh thu của nhà xuất bản Folio Society bùng nổ nhờ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và kỳ ảo, cũng như biết cách thu hút độc giả trẻ nhờ các ấn bản thủ công.

Theo The Guardian, được thành lập vào năm 1947, Folio Society từng là một nhà xuất bản nổi tiếng với các tác phẩm kinh điển và sách lịch sử. Và lượng khách hàng chủ yếu là "những người đàn ông da trắng lớn tuổi".

Tuy nhiên, hiện tại, hơn một nửa số người mua sách của họ có độ tuổi từ 25 đến 44 và Folio Society đang bán nhiều đầu sách khoa học viễn tưởng và kỳ ảo hơn. Làn sóng này được thúc đẩy nhờ xu hướng mới trên các cộng đồng sách trực tuyến và sự quan tâm ngày càng tăng của gen Z đối với các ấn bản thủ công.

Folio Society đã cho ra đời nhiều ấn bản có hình ảnh minh họa và thiết kế bìa công phu và ghi nhận doanh số tăng vọt 55% kể từ năm 2017-2018.

Các tác phẩm của Folio Society đều bắt mắt và gây ấn tượng. Ảnh: FT.

Sự "lột xác" mới nhờ bắt kịp xu hướng

Joanna Reynolds, CEO của Folio Society từ năm 2016, cho biết: "Chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn loại sách mà chúng tôi bán. Chúng tôi đã phát triển thể loại kỳ ảo, khoa học viễn tưởng và nhiều sách dành cho trẻ em hơn. Đặc biệt là thể loại kỳ ảo và khoa học viễn tưởng đã tạo nên sự khác biệt lớn cho chúng tôi. Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) thực sự đã thay đổi ‘cuộc chơi’… Tác phẩm này mang lại cho chúng tôi nguồn thu rất lớn”.

Reynolds nhớ lại rằng, khi bà mới đảm nhiệm chức vụ, “công việc kinh doanh đang lao dốc không phanh theo mọi chỉ số. Công ty đang thua lỗ, mất khách hàng. Công ty đang trong tình trạng hỗn loạn”.

Bà đã từ bỏ mô hình hoạt động cũ, đưa tên tuổi công ty đến với những đối tượng khán giả mới và bắt đầu hỏi họ muốn gì.

Một trong những câu trả lời là nên xuất bản thể loại khoa học viễn tưởng và kỳ ảo nhiều hơn. Các thể loại này đang phát triển trong ngành xuất bản của Vương quốc Anh và đạt kỷ lục về doanh số vào năm 2023. Trong năm ngoái, ba đầu sách bán chạy nhất của Folio Society ở mọi lứa tuổi là Howl’s Moving Castle của Diana Wynne Jones, Dune của Frank Herbert và Jurassic Park của Michael Crichton.

Gần đây, Folio Society đã xuất bản Children of Dune, cuốn thứ ba trong loạt truyện của Herbert và bán được hơn 1.000 bản chỉ trong 24 giờ. Đối tượng khán giả trẻ tuổi mua nhiều tác phẩm của Tolkien và loạt tiểu thuyết Game of Thrones hơn, trong khi độc giả lớn tuổi muốn đọc tiểu thuyết James Bond và các tác phẩm kinh điển như The Wind in the Willows và Rebecca.

“Thị trường dành cho người dưới 25 tuổi hiện nay gần bằng thị trường dành cho người trên 65 tuổi”, Reynolds cho biết.

Đáng chú ý, sách của Folio Society không hề rẻ, dao động từ 49 bảng Anh ( 64 USD ) cho một cuốn của tác giả Wynne Jones đến 1.000 bảng Anh ( 1.300 USD ) cho một bộ ba tác phẩm The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) phiên bản giới hạn hoặc toàn bộ vở kịch của William Shakespeare (hiện đều hết hàng).

Các phiên bản giới hạn này có hình minh họa theo yêu cầu, bìa dày và hộp lật bảo vệ, sử dụng vật liệu có nguồn gốc từ các nhà cung cấp bản địa và được in tại các nhà in địa phương.

Lắng nghe độc giả trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, độc giả đã yêu cầu Folio Society ra mắt ấn bản thủ công cuốn tiểu thuyết Circe của Madeline Miller, dự kiến sẽ xuất bản vào năm tới. Folio Society cũng đang khai thác lượng người hâm mộ tác phẩm của Wynne Jones. “Có một cộng đồng lớn yêu thích Moving Castle của Howl và họ rất thích các hình minh họa”, Reynolds nói.

Nhiều ấn bản của Folio Society thu hút người dùng mạng xã hội. Ảnh: The Guardian.

Bà cho biết việc lắng nghe các yêu cầu trên mạng xã hội và trong các cuộc khảo sát đã thúc đẩy doanh số bán hàng. “Chúng tôi đã hỏi: bạn muốn chúng tôi in gì cho lễ kỷ niệm 75 năm thành lập? Thật tuyệt vời, họ nói về The Neverending Story (của Michael Ende).Và doanh số rất tốt”.

Những cuốn sách của Folio Society, với giấy màu, gáy sách có họa tiết và hình minh họa, cũng được tôn lên khi xuất hiện trên các kênh truyền thông trực quan BookTok và Bookstagram.

Reynolds cho biết: “BookTok rất hiệu quả đối với chúng tôi”. Cuốn tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo The Song of Achilles của Miller đã có lượng người theo dõi trực tuyến đáng kể khi Folio Society quyết định xuất bản. Một video trên BookTok ghi lại cảnh một người dùng “mở hộp” sách đã được lan truyền rộng rãi.

“Chúng tôi đã bán hết trong vòng vài tuần và chúng tôi đã tái bản nó”. Reynolds chia sẻ.

Reynolds ví nhu cầu về sách thủ công giống với sự hồi sinh thú chơi đĩa than. “Chúng tôi từng nghĩ: Liệu làm sách thủ công có hiệu quả không vì chúng sẽ khiến giá tăng lên rất nhiều? Nhưng thực tế là cách làm này hiệu quả. Bạn có thể thấy tình yêu dành cho nghệ thuật và đồ thủ công. Nó giống như việc quay trở lại với sưu tầm đĩa than vậy”. Doanh số bán đĩa than tại Vương quốc Anh đã tăng 16 năm liên tiếp và vào năm 2023, đạt mức cao nhất kể từ năm 1990.

Reynolds cho biết đối với các thế hệ trẻ hơn, ngay cả những người chủ yếu sử dụng máy đọc sách điện tử, “họ vẫn rất vui khi trả tiền cho một phiên bản tuyệt vời của những cuốn sách mà họ yêu thích”.