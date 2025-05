Một người sống sót sau khi rơi 122 m trong vụ tai nạn leo núi ở Mỹ

Giới chức hạt Okanogan (Washington, Mỹ) ngày 14/5 xác nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại dãy núi North Cascades khiến ba người leo núi tử vong.

Một người còn lại sống sót kỳ diệu dù bị thương nặng, sau đó đã tự mình vượt qua địa hình hiểm trở trong đêm để gọi điện cầu cứu từ một bốt điện thoại công cộng, theo Guardian.

Tai nạn xảy ra khi nhóm bốn người đang trong hành trình xuống núi tại đỉnh Early Winters Spires, vốn là một trong những điểm leo núi nổi tiếng thuộc dãy North Cascades, cách thành phố Seattle khoảng 260 km về phía đông bắc.

Theo Phó cảnh sát trưởng Dave Yarnell, điểm neo dây của nhóm dường như đã bị trục trặc khi họ di chuyển qua một khe núi dốc, khiến cả 4 người rơi khoảng 122 m xuống một khe dốc, sau đó tiếp tục lăn thêm 61 m nữa.

Người sống sót duy nhất, hiện chưa được công bố danh tính, bị thương nặng với chấn thương nội tạng và vùng đầu, song vẫn cố gắng tự thoát ra khỏi đống dây, mũ bảo hiểm và thiết bị leo núi. Người này đã đi bộ trong bóng tối về đến ôtô và lái xe tới nơi có bốt điện thoại để gọi cứu trợ.

Joshua Cole, một hướng dẫn viên lâu năm tại khu vực, cho biết tuyến leo núi của nhóm thuộc độ khó trung bình, song các điều kiện như băng, tuyết và đá có thể thay đổi chỉ sau một ngày, khiến mức độ rủi ro tăng cao.

“Ngay cả khi đã quen thuộc với địa hình, mọi thứ có thể trở nên rất nguy hiểm chỉ sau vài giờ”, ông Cole nói.

Trong quá trình điều tra tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện một chiếc piton (móc kim loại dùng làm điểm neo) đã cũ và bạc màu, vẫn còn gắn vào dây leo núi của nhóm.

Theo bà Cristina Woodworth, người chỉ huy đội tìm kiếm và cứu hộ, thiết bị nói trên có thể đã được sử dụng từ lâu và không còn đảm bảo an toàn. “Chúng tôi nghi ngờ rằng đây là một chiếc piton cũ”, bà nói.

Lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí nhóm leo núi nhờ thiết bị định vị mà một người bạn của họ chia sẻ. Sau khi tiếp cận được hiện trường, họ phải sử dụng trực thăng để đưa từng thi thể ra ngoài do địa hình hiểm trở.

Bà Woodworth cho biết tai nạn nghiêm trọng như vậy rất hiếm xảy ra và hiện đội ngũ điều tra đang chờ thêm thông tin từ người sống sót khi sức khỏe người này ổn định hơn. “Chúng tôi hy vọng sẽ hiểu rõ hơn điều gì đã thực sự xảy ra trong đêm hôm đó”, bà Woodworth nói.

