Phép màu giữa trận lở tuyết kinh hoàng ở Ấn Độ

Trận lở tuyết kinh hoàng xảy ra gần làng Mana (bang Uttarakhand, Ấn Độ) vào ngày 28/2 (giờ địa phương), chôn vùi một trại công nhân xây dựng.

Trong số 54 người bị mắc kẹt, 46 người đã được giải cứu sau suốt gần 60 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ. 8 người còn lại không may đã thiệt mạng, theo BBC.

Hầu hết công nhân sống sót nhờ trú ẩn trong những thùng kim loại, nơi cung cấp đủ oxy để duy trì sự sống trong suốt thời gian chờ cứu hộ, theo Times of India.

“Những thùng kim loại này đã cứu mạng các công nhân. Họ có đủ oxy để cầm cự cho đến khi chúng tôi đưa họ ra ngoài”, một quan chức cứu hộ cấp cao cho biết.

Tuy nhiên, sức tàn phá của trận lở tuyết vẫn đủ để cuốn trôi 8 thùng kim loại và một nhà kho xuống sườn núi.

Satyaprakash Yadav, một công nhân may mắn sống sót, chia sẻ trong đoạn video do quân đội Ấn Độ công bố: “Trận lở tuyết ập đến như một đợt lở đất, đánh thẳng vào khoang chứa của chúng tôi”.

Một công nhân khác, Rajnish Kumar, cho biết thảm họa ập đến khi anh và các đồng nghiệp đang ngủ: “Tuyết đánh vào thùng kim loại khiến khoang chứa trượt xuống sườn núi 50-60 m. Quân đội đến rất nhanh và đã cứu chúng tôi”.

Chiến dịch cứu hộ kéo dài gần 60 giờ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Các binh sĩ, đội phản ứng thảm họa quốc gia và địa phương đã phối hợp triển khai trực thăng và máy bay không người lái để tìm kiếm những công nhân mất tích.

Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Pushkar Singh Dhami, đã ghi nhận nỗ lực của các đội cứu hộ: “Chúng tôi cảm kích sự nỗ lực phi thường của các lực lượng cứu hộ trong điều kiện rất khó khăn”.

Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như lở tuyết trở nên khó lường và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, tình trạng phá rừng và mở rộng các dự án xây dựng tại khu vực đồi núi của Uttarakhand cũng có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa thiên nhiên.

Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về khả năng có mưa và tuyết rơi tại khu vực này trong những ngày tới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ lở tuyết khác.

Trước đó, vào năm 2021, gần 100 người đã thiệt mạng tại Uttarakhand sau khi một phần sông băng trên dãy Himalaya vỡ ra, gây ra lũ quét nghiêm trọng.

