Một người bị sét đánh tử vong ở biển Đồ Sơn

Sự việc xảy ra sáng 16/6, tại bãi tắm Đoàn 295, Khu 1, thuộc phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h, ông T.Q.T (SN 1972, trú phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) cùng vợ là bà N.T.L (SN 1973) tới bãi tắm Đoàn 295, Khu 1 Đồ Sơn để mò bắt hải sản.
Thời điểm này, bãi tắm Đoàn 295 xuất hiện sét đánh trúng khu vực ông T.Q.T đứng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Đồ Sơn tới hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong.
Thời điểm xảy ra sự việc, Đồ Sơn có mưa kèm sấm sét. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân và du khách không xuống tắm biển.
Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
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