Một ngày tập làm MC, đạo diễn truyền hình của học sinh TP.HCM

Hàng trăm học sinh THPT TP.HCM hóa thân thành MC, quay phim, đạo diễn trong studio hiện đại, đồng thời trải nghiệm quy trình sản xuất và khám phá định hướng nghề nghiệp tương lai.

Học sinh trường THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm trải nghiệm công việc của một quay phim. Ảnh: Thái An.

“Máy quay vào vị trí, MC chuẩn bị, bắt đầu”.

Hiệu lệnh quen thuộc trong trường quay chuyên nghiệp vang lên vào sáng 29/3, nhưng lần này, người đứng trước ống kính không phải là những MC chuyên nghiệp mà là những học sinh THPT tại TP.HCM.

Trong không gian studio được đầu tư máy móc, trang thiết bị bài bản, học sinh đến từ nhiều trường, trong đó có THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm, lần đầu tiếp cận quy trình sản xuất một chương trình truyền hình hoàn chỉnh. Tại đây, các em không chỉ quan sát mà trực tiếp đảm nhận nhiều vai trò như MC, đạo diễn, quay phim hay kỹ thuật viên điều khiển.

Các học sinh hóa thân thành MC, khách mời trên sóng truyền hình. Ảnh: Thái An.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Đại học Văn Lang, học sinh được làm quen với các thông số cơ bản của máy quay, tư thế tác nghiệp, cách lấy góc hình, cũng như vận hành bàn điều khiển trong phòng kỹ thuật.

Đáng chú ý, các em còn được tham gia sản xuất một talkshow nội cảnh với chủ đề “Chọn nghề trong tương lai”, luân phiên đảm nhận các vị trí từ biên tập nội dung, dẫn chương trình, khách mời cho đến quay phim và điều phối kỹ thuật.

ThS. NSƯT, đạo diễn Lê Cường trao đổi cùng học sinh trong buổi trải nghiệm. Ảnh: Thái An.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS. NSƯT, đạo diễn Lê Cường, giảng viên thỉnh giảng môn Quay dựng và Sản xuất chương trình truyền thông, cho biết với học sinh THPT, trải nghiệm thực tế tại studio là bước khởi đầu để các em nhận diện năng lực và sở thích. Hơn nữa, việc được thực hành, tiếp xúc thực tế với môi trường làm việc cũng giúp các em hình dung rõ hơn về cách tổ chức và vận hành một chương trình truyền thông thực tế, bao gồm việc xây dựng kịch bản, điều phối, vận hành máy móc, xử lý hậu kỳ...

Nói thêm về lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, đặc biệt là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), ThS Lê Cường tin rằng ngành truyền thông vẫn giữ vai trò cốt lõi ở nội dung và tư duy sáng tạo.

“AI chỉ là công cụ giúp tối ưu hóa tốc độ sản xuất, nhưng giá trị của người làm truyền thông nằm ở kiến thức, góc nhìn và khả năng kể chuyện”, ông nhấn mạnh.

Cũng theo đạo diễn Lê Cường, đam mê là điều kiện cần nhưng chưa đủ để theo đuổi ngành này lâu dài. Người học cần có thêm năng khiếu và sự rèn luyện nghiêm túc để biến kỹ năng thành năng lực nghề nghiệp. Nếu không liên tục nâng cấp bản thân, người làm nghề dễ bị đào thải trong môi trường cạnh tranh cao.

ThS Lê Hải Yến trở thành "người mẫu" để các học sinh THPT thực hành tác nghiệp tại studio. Ảnh: Thái An.

Đồng quan điểm, ThS Lê Hải Yến, Phó trưởng bộ môn PR Thương hiệu của Đại học Văn Lang, cho rằng học sinh, sinh viên hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức khi thị trường lao động biến động và AI ngày càng tham gia sâu vào các lĩnh vực nghề nghiệp.

Bà khuyến nghị người trẻ cần chủ động định vị bản thân, hiểu rõ điểm mạnh về kỹ năng, kiến thức cũng như điều mình thực sự đam mê để phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, tinh thần học tập suốt đời được xem là yếu tố then chốt trong bối cảnh mới. Thay vì lo ngại bị AI thay thế, người học có thể tận dụng công nghệ này như một công cụ để nâng cao năng lực, mở rộng kỹ năng và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

“Xu hướng có thể thay đổi, nhưng nếu tập trung vào thế mạnh và không ngừng học hỏi, mỗi người vẫn có thể tìm thấy cơ hội cho mình”, ThS Hải Yến nói.