Một ngày, camera AI phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông

  • Thứ sáu, 2/1/2026 14:25 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Từ 18h ngày 31/12/2025 đến 18h ngày 1/1/2026, thông qua hệ thống camera AI, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh camera ghi nhận phương tiện có hành vi vi phạm.

Theo thống kê, trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện có 31 trường hợp là ô tô, 78 trường hợp là xe mô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã chủ động bố trí lực lượng ứng trực, tăng cường giám sát tình hình giao thông tại các tuyến, nút giao trọng điểm.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ lễ.

Trung tá Trương Song Thành - Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết: trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tăng cường giám sát giao thông 24/24 giờ thông qua hệ thống camera AI nhằm theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp về giao thông; đồng thời ghi nhận các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông làm căn cứ xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Danh sách 545 ôtô, xe máy bị camera AI phạt nguội ở Hà Nội

Hệ thống camera AI của Hà Nội phát hiện, ghi hình 545 ôtô, xe máy vi phạm giao thông, CSGT đã gửi thông báo đến chủ phương tiện.

06:16 30/12/2025

Camera AI ghi lại hình ảnh xúc động của CSGT Hà Nội

Trong quá trình di chuyển, hệ thống camera AI đã hỗ trợ chuyển “làn sóng xanh” tại các nút giao trên tuyến...

06:26 23/12/2025

Hơn 1 tuần vận hành Camera AI, phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Sau 7 ngày đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc Công an TP. Hà Nội, lưu lượng phương tiện qua các nút giao tăng, ùn ứ giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hệ thống đã phát hiện 1.020 vi phạm.

22:03 21/12/2025

https://tienphong.vn/ha-noi-camera-ai-phat-hien-hon-100-truong-hop-vi-pham-giao-thong-trong-ngay-dau-ky-nghi-tet-duong-lich-post1809775.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Camera AI Hà Nội vi phạm giao thông Hà Nội không đội mũ rẽ phải

    Thoi tiet ngay 3/1: Bac Bo tiep tuc ret dam, ret hai hinh anh

    Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

    41 phút trước 21:30 2/1/2026

    0

    Ngày 3/1, Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại và nguy cơ băng giá; Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa đến mưa to; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

    Chinh quyen noi gi ve tin xe bon chay qua bo ke truoc khi bi sap? hinh anh

    Chính quyền nói gì về tin xe bồn chạy qua bờ kè trước khi bị sập?

    2 giờ trước 20:37 2/1/2026

    0

    Liên quan đến thông tin xe bồn chạy qua trước thời điểm xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Thành (Đắk Lắk), chính quyền địa phương cho biết đây mới chỉ là phản ánh ban đầu từ người dân và đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

