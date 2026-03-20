Một ngân hàng lớn đưa lãi suất tiết kiệm lên 8,4%/năm

MB vừa tung gói lãi suất "siêu tiết kiệm" lên tới 8,4%/năm cho các khoản gửi online, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung để hút dòng tiền nhàn rỗi từ cư dân.

Lãi suất gửi tiết kiệm được điều chỉnh tăng mạnh tại Ngân hàng Quân đội. Ảnh: MB.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa ra mắt gói tiền gửi tiết kiệm mới với lãi suất tối đa lên tới 8,4%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng, áp dụng khi khách hàng gửi tiền qua ứng dụng ngân hàng số.

Đi kèm mức lãi suất cao, sản phẩm cho phép chuyển nhượng sổ tiết kiệm trực tiếp trên nền tảng số, giúp người gửi linh hoạt thu hồi vốn khi cần mà không phải tất toán trước hạn và chịu thiệt về lãi.

Trước đó, MB cũng nâng mạnh lãi suất ở các nhóm kỳ hạn khác từ ngày 18/3 để đánh dấu lần thứ hai trong tháng 3 điều chỉnh tăng lãi suất.

Cụ thể, khách hàng nếu gửi tiền theo hình thức online, lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng đã tăng thêm 0,25%, lên mức 6,55%/năm. Kỳ hạn 24-48 tháng được niêm yết mức 7,5%/năm, đưa MB vào số ít ngân hàng công khai mốc lãi suất hơn 7% trên thị trường. So với thời điểm cuối tháng 2, mức điều chỉnh này đã tăng thêm khoảng 0,9%.

Không chỉ MB, nhiều ngân hàng cũng đang trả lãi trên 8% cho các khoản tiền gửi tiết kiệm online kỳ hạn dài. SeABank đang áp dụng lãi suất tiền gửi 8%/năm cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Vikki Bank thì triển khai chương trình gửi tiết kiệm trực tuyến kèm mã giới thiệu, trong đó khoản gửi dưới 100 triệu đồng có lãi suất 7,9-8,1%/năm; với sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, mức lãi có thể lên tới 8,3-8,5%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng.

NCB cũng áp dụng mức lãi suất 8-8,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng, với số tiền gửi tối thiểu 50 triệu đồng. Một số ngân hàng khác như MBV, GPBank đưa ra lãi suất ưu đãi quanh 8%/năm, nhưng yêu cầu số tiền gửi từ vài trăm triệu đồng.

Cake by VPBank ngoài áp dụng mức lãi suất 7,1-7,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, trong tháng 3, ngân hàng số này còn triển khai chính sách cộng thêm lãi suất lên tới 0,9%/năm, qua đó đẩy mức lãi suất thực nhận tối đa vượt 8,4%/năm.

Ngoài ra, một số ngân hàng cũng đang áp dụng mức lãi suất tốt, kể tới như BVBank hiện áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng; LPBank niêm yết 7-7,1%/năm cho tiền gửi 12 tháng trở lên; MBV đưa ra mức lãi 7,2%/năm cho kỳ hạn trên 12 tháng. Cùng kỳ hạn gửi 12 tháng trở lên, PGBank hiện chấp nhận chi trả mức lãi suất trên 7%/năm; Techcombank trả 7,35%/năm.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng như BacABank, NCB, OCB, VIB, VPBank và Vikki Bank cũng đang niêm yết lãi suất tiền gửi từ 6,5%/năm trở lên đối với các kỳ hạn dài.