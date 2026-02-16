Một học sinh lớp 9 Hà Nội đạt 8.5 IELTS

Trần Huy Anh, học sinh lớp 9B2, trường Phổ thông liên cấp Edison (Hà Nội) đã đạt 8.5 IELTS nhờ tinh thần học tập nghiêm túc và sở thích xem phim lịch sử bằng tiếng Anh.

Trần Huy Anh chinh phục 8.5 IELTS.

Trong đó, kỹ năng Listening (nghe) đạt điểm tuyệt đối là 9.0; Speaking (nói) 8.5; Reading (đọc) đạt 8.5 và Writing (viết) đạt 7.0.

Huy Anh chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi chinh phục được số điểm ấn tượng. Em cho rằng, kết quả IELTS 8.5 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một hành trình học tập bền bỉ, nghiêm túc và đầy quyết tâm của mình trong thời gian vừa qua.

Tiếng Anh là công cụ khám phá thế giới

Nam sinh cho biết từ bé đến nay đã trải qua nhiều lần chuyển trường ở các quốc gia khác nhau.

Lớp 1, lớp 2 em học tập tại Đài Loan. Lên lớp 3, lớp 4, em chuyển trường học sang Trung Quốc và đến lớp 5, Huy Anh cùng gia đình trở về Việt Nam ghi danh vào trường Edison.

Dù phải nhiều lần chuyển trường nhưng sự thay đổi môi trường, ngôn ngữ và văn hóa không phải là trở ngại. Ngược lại, em luôn hứng thú, khám phá những điều mới mẻ ở những nơi mình có cơ hội được đặt chân đến và hoà nhập nhanh chóng với thầy cô, bè bạn

Huy Anh xác định ngoại ngữ là công cụ quan trọng để khám phá thế giới, mở ra cho mình nhiều cơ hội nên đầu tư thời gian, công sức học tập một cách nghiêm túc.

Trong 4 kỹ năng, Writing là thử thách lớn nhất đối với bản thân.

"Em có nền tảng viết tốt, nhưng áp lực thời gian ngắn trong bài thi buộc phải tư duy tóm tắt, viết ngắn gọn và súc tích hơn. Rèn tư duy viết ngắn gọn mà đầy đủ là một quá trình không hề dễ dàng", Huy Anh nói.

Nhưng cũng nhờ sự kiên trì vượt qua điểm khó ấy đã giúp em trưởng thành rõ rệt trong tư duy học thuật.

Chia sẻ về cách học, nam sinh cho biết hàng ngày, em tích cực ôn luyện tiếng Anh cùng bạn bè, sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Đặc biệt, em xem các bộ phim lịch sử bằng tiếng Anh là niềm yêu thích đặc biệt để mở rộng vốn từ và cải thiện tình trạng phát âm. Nam sinh cũng dành thời gian hợp lý để học tập và tích vốn từ vựng phong phú.

Em cũng tham gia làm MC nhiều cuộc thi tiếng Anh như Tranh biện (EMUN), Creative Writing của trường THCS để có cơ hội phát huy khả năng tiếng Anh của mình.

Ngoài ra, nam sinh cho rằng việc đạt được kết quả tốt như vậy chính là nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của thầy cô giáo giảng dạy trên lớp. Thầy cô chính là người quan trọng góp phần truyền đam mê, động lực cho nam sinh trong hành trình chinh phục IELTS.

Nói tiếng Anh nhiều hơn mỗi ngày

Cô Lan Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B2, cho biết Huy Anh cũng là gương mặt đạt nhiều giải thưởng đáng tự hào với môn Tiếng Anh như: Giải nhất Khối 8-9 Cấp thành phố Hà Nội; giải khuyến khích cấp Quốc gia cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2024-2025.

Theo cô Hương, để tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, trong lớp, Huy Anh cùng các bạn luôn được giáo viên khuyến khích nói tiếng Anh nhiều hơn mỗi ngày, được hướng dẫn bài bản các dạng Writing trong IELTS, kết hợp linh hoạt với AI hỗ trợ học tập, giúp làm quen và nâng cao kỹ năng viết một cách hiệu quả.

Yêu thích ngoại ngữ, hiện nay, nam sinh tiếp tục chinh phục ngoại ngữ 2 là Tiếng Trung, như một sợi dây kết nối ký ức những năm tháng học tập tại Trung Quốc. Với sự yêu thích và nền tảng sẵn có, em bắt nhịp rất nhanh và đầy hứng khởi, sẵn sàng chinh phục mục tiêu đạt điểm số cao.

Ở lớp, nam sinh cũng được thầy cô và bạn bè đánh giá năng động, tự tin và luôn sẵn sàng tham gia mọi hoạt động, thử thách của lớp và nhà trường tổ chức.

"Huy Anh luôn có tinh thần cầu tiến và không ngại khó trong học tập cũng như rèn luyện. Huy Anh còn là một học sinh biết quan tâm, hỗ trợ bạn bè và thầy cô. Trong môn tiếng Anh, con luôn đạt kết quả cao, thể hiện năng lực ngôn ngữ vững vàng và tư duy tốt. Band điểm IELTS 8.5 là thành quả hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực bền bỉ, nghiêm túc và quyết tâm của con", cô giáo Lan Hương nói.

Cô Hương hy vọng điểm số IELTS 8.5 của Trần Huy Anh không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè, mà còn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ học sinh của trường khi các em dám thử thách, biết nỗ lực và tin, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang dần dần đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.