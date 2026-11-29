Nhiều người bị ngứa kéo dài, mất ngủ, gãi đến trầy da nhưng chỉ nghĩ là dị ứng. Ít ai ngờ đây có thể là dấu hiệu thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Không chỉ phù hay tiểu bất thường, ngứa ngáy kéo dài cũng có thể là biểu hiện của bệnh thận mạn, dễ bị nhầm với dị ứng thông thường. Ảnh: Unsplash.

Tại Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, không ít bệnh nhân đến khám khi tình trạng ngứa đã kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và sinh hoạt. Đáng chú ý, một số trường hợp mới phát hiện chức năng thận đã suy giảm ở giai đoạn nặng.

Theo bác sĩ Mai Trà My, Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, ngứa ở người suy thận không đơn thuần là vấn đề ngoài da mà có thể liên quan những rối loạn chuyển hóa bên trong cơ thể.

Cơn ngứa xuất phát từ bên trong

Khác với ngứa do côn trùng đốt hoặc dị ứng thời tiết, tình trạng ngứa liên quan đến suy thận, còn gọi là ngứa do urê huyết, thường có những đặc điểm riêng.

BS Mai Trà My cho biết người bệnh thường mô tả cảm giác ngứa âm ỉ, râm ran như xuất phát từ bên trong da, rất khó chịu. Cơn ngứa có thể xuất hiện ở nhiều vùng cơ thể, thường tăng lên vào ban đêm, khiến người bệnh mất ngủ kéo dài, mệt mỏi và suy giảm chất lượng cuộc sống.

Có nhiều cơ chế khiến người suy thận gặp tình trạng này. Thứ nhất, khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải các chất chuyển hóa và chất điện giải dư thừa bị ảnh hưởng. Những rối loạn trong môi trường máu, đặc biệt là tình trạng tích tụ các chất độc và mất cân bằng khoáng chất, có thể kích thích các đường dẫn truyền thần kinh liên quan cảm giác ngứa.

Thứ hai, người bệnh suy thận thường gặp tình trạng da khô do thay đổi chức năng tuyến mồ hôi và các rối loạn chuyển hóa. Lớp bảo vệ tự nhiên của da suy yếu khiến da dễ kích ứng, nứt nẻ và ngứa ngáy.

Những cơn ngứa âm ỉ, dữ dội về đêm có thể không đơn thuần là vấn đề ngoài da mà liên quan đến những rối loạn bên trong cơ thể. Ảnh: Unsplash.

Thứ ba, rối loạn chuyển hóa canxi - phospho ở người bệnh thận mạn cũng góp phần gây ngứa. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể khó duy trì cân bằng các khoáng chất này, làm tăng nguy cơ lắng đọng calci - phosphat tại mô và ảnh hưởng đến cảm giác trên da.

Ngứa kèm những dấu hiệu nào cần kiểm tra chức năng thận?

Theo bác sĩ Trà My, người dân không nên mặc định tình trạng ngứa kéo dài là dị ứng hoặc bệnh da liễu thông thường. Đặc biệt, nếu ngứa đi kèm những biểu hiện bất thường dưới đây, người bệnh cần chủ động kiểm tra sức khỏe, trong đó có chức năng thận.

Phù: Sưng mí mắt, phù chân hoặc mắt cá chân, tình trạng phù có thể để lại vết lõm khi ấn.

Nước tiểu bất thường: Nước tiểu có nhiều bọt kéo dài, màu sẫm hoặc lượng nước tiểu giảm so với bình thường.

Hơi thở, vị giác thay đổi: Hơi thở có mùi khai, miệng có vị kim loại hoặc cảm giác ăn uống không ngon.

Mệt mỏi kéo dài: Cơ thể uể oải, da nhợt nhạt, mất ngủ, khó tập trung và giảm khả năng sinh hoạt thường ngày.

Bác sĩ My khuyến cáo nên dưỡng ẩm da hàng ngày bằng các sản phẩm lành tính. Ảnh: Unsplash.

Đây đều có thể là những biểu hiện liên quan bệnh thận, dù không phải dấu hiệu đặc hiệu và cũng có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng sức khỏe khác. Việc thăm khám, xét nghiệm máu và nước tiểu giúp bác sĩ đánh giá chính xác hơn chức năng thận.

Trong quá trình kiểm soát tình trạng ngứa do suy thận, người bệnh cần chú ý chăm sóc da và tuân thủ hướng dẫn điều trị.

Bác sĩ My khuyến cáo nên dưỡng ẩm da hàng ngày bằng các sản phẩm lành tính, không chứa hương liệu để hạn chế khô và kích ứng. Người bệnh cũng cần duy trì chế độ ăn phù hợp với tình trạng bệnh, kiểm soát lượng phospho theo chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Một số thực phẩm giàu phospho như sữa, các loại hạt và nước ngọt có ga cần được cân nhắc trong khẩu phần.

Bên cạnh đó, người bệnh nên tái khám, xét nghiệm định kỳ để theo dõi chức năng thận và các chỉ số chuyển hóa. Ngược lại, việc tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc lá không rõ nguồn gốc có thể gây thêm gánh nặng cho thận, thậm chí khiến tình trạng bệnh diễn biến phức tạp. Người bệnh cũng không nên tắm nước quá nóng vì dễ làm mất độ ẩm tự nhiên của da, khiến cơn ngứa nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt, bệnh nhân cần hạn chế gãi mạnh hoặc liên tục. Những vết xước trên da có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Bác sĩ Mai Trà My nhấn mạnh không ít bệnh nhân vì chủ quan hoặc tự điều trị không đúng cách đã bỏ lỡ thời điểm phát hiện bệnh, đến khi thăm khám thì chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Vị chuyên gia khuyến cáo nếu bị ngứa kéo dài, không rõ nguyên nhân, đặc biệt ngứa nhiều về đêm hoặc đi kèm phù, thay đổi nước tiểu và mệt mỏi, người dân nên đi khám thay vì tự mua thuốc điều trị. Phát hiện sớm bệnh thận giúp người bệnh có cơ hội được can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ tiến triển đến suy thận giai đoạn nặng.