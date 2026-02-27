Một đại học ở TP.HCM mở thêm ngành đào tạo bác sĩ

Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở thêm 5 ngành mới cho năm học 2026-2027, trong đó có 3 ngành liên quan lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt của Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo trong năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển sinh cho 45 ngành học, 51 chương trình đào tạo chính quy.

Đáng chú ý, năm nay trường mở một số mã ngành đào tạo, đồng thời bổ sung các tổ hợp môn xét tuyển cho các ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của thí sinh và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Các ngành mới sẽ tuyển sinh trong năm 2026 bao gồm: Y học Dự phòng, Kỹ thuật Phục hình răng, Công nghệ Thẩm mỹ, Tâm lý học Giáo dục và Quản lý Công nghiệp.

Bên cạnh các chương trình đại học chính quy giảng dạy bằng tiếng Việt, thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển 6 chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, bao gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Digital Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Về phương thức xét tuyển, Đại học Quốc tế Hồng Bàng dự kiến áp dụng 5 phương thức sau.

Phương thức 1: Xét kết quả học tập THPT (học bạ)

Học bạ trung bình 3 năm

Học bạ trung bình 3 môn cả năm lớp 12

Xét điểm GPA

Phương thức 2: Xét kết hợp.

Điểm xét tuyển = điểm thi x hệ số a + điểm trung bình các năm học x hệ số b + điểm cộng (nếu có) + điểm ưu tiên (nếu có)

Xét kết hợp 1 điểm học bạ + 2 điểm thi THPT

2 điểm thi THPT Xét kết hợp 2 điểm học bạ + 1 điểm thi THPT

1 điểm thi THPT Xét kết hợp điểm đánh giá năng lực (ĐHQG TP.HCM) năm 2026

Xét kết hợp điểm V-Sat

Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026.

Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài (SAT, IB, A-level).

Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy chế.

Bên cạnh thông tin tuyển sinh, Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng thông báo triển khai chính sách học bổng cho tất cả ngành đào tạo hệ chính quy, bao gồm chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Đáng chú ý, thí sinh đăng ký vào các ngành y có thể nhận học bổng Hippocrates lên đến 120 triệu đồng. Đây là chương trình hỗ trợ tài chính dành cho thí sinh theo học ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền và các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Trong đó, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cấp mức học bổng 120 triệu đồng cho 4 năm học, ngành Điều dưỡng (tiếng Anh) là 100 triệu đồng/khóa, ngành Y học cổ truyền và Y học dự phòng là 60 triệu đồng/khóa và các ngành còn lại áp dụng mức học bổng 8 triệu đồng.

Thủ khoa đầu vào của trường và thủ khoa các khoa cũng được trao học bổng. Trong đó, thủ khoa trường nhận học bổng 30 triệu đồng còn thủ khoa các khoa nhận suất học bổng 20 triệu đồng.