Một cuộc gọi giúp kiểm lâm cứu con vật quý hiếm

  • Thứ hai, 16/2/2026 07:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Những ngày cận Tết nguyên đán, lực lượng kiểm lâm TP. Huế bất ngờ nhận cuộc gọi từ một người dân ở phường Hương Trà xin giao nộp cá thể tê tê Java quý hiếm.

Ngày 15/2, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc sông Hương vừa phối hợp UBND phường Hương Trà tiếp nhận một cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Lực lượng Kiểm lâm Huế tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm, nguy cấp.

Cá thể động vật được tiếp nhận là tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Người giao nộp là ông Nguyễn Văn Hồi (trú tổ dân phố 7, phường Hương Trà).

Theo trình bày ban đầu, ông Hồi phát hiện cá thể tê tê đi vào khu vực sinh sống của gia đình nên bắt giữ. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương lập biên bản, hoàn thiện thủ tục theo quy định. Cá thể tê tê sau đó được bàn giao cho Vườn Quốc gia Bạch Mã (Huế) để chăm sóc, cứu hộ, theo dõi sức khỏe và sẽ thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, tê tê Java thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Loài này cũng nằm trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) do bị săn bắt, buôn bán trái phép kéo dài.

Lực lượng kiểm lâm khuyến cáo người dân không tự ý bắt giữ, nuôi nhốt động vật hoang dã. Khi phát hiện các loài quý hiếm, người dân nên thông báo ngay cho cơ quan chức năng để tiếp nhận, cứu hộ, tránh vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm.

