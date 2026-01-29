Một người dân Lâm Đồng giao nộp hai con rùa quý hiếm

Ngày 29/1, Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (thuộc khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, qua công tác vận động, ông Đào Văn Năm (53 tuổi, trú thôn 7, xã Hàm Thuận) đã tự nguyện giao nộp 2 con rùa cá sấu cho lực lượng công an.

Hai cá thể rùa cá sấu mà Công an xã Hàm Thuận tiếp nhận nặng 28,5kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hàm Thuận phối hợp với Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Bắc thực hiện quy trình quản lý nghiêm theo quy định của pháp luật về loại rùa cá sấu quý hiếm này.

Giao nộp 2 cá thể rùa quý hiếm cho lực lượng chức năng. Ảnh: CALĐ

Theo cơ quan chức năng, rùa cá sấu có tên khoa học là Macrochelys temminckii, một trong những loài rùa nước ngọt lớn (trọng lượng có thể đạt trên 45kg), quý hiếm bậc nhất thế giới. Nổi bật với mai 3 gờ gai nhọn, đuôi dài giống cá sấu và lực cắn cực mạnh.

Loại rùa này nằm trong danh sách các loài bị đe dọa bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Rùa cá sấu thường sống phân bố ở vùng Bắc Mỹ nhưng đã xuất hiện tại Việt Nam qua đường buôn bán vật nuôi.

Rùa cá sấu không phải loài bản địa mà là loài ngoại lai, từng được ghi nhận xuất hiện tại các vùng sông nước, trước đây từng xuất hiện ở đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai).