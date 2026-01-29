Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang

  • Thứ năm, 29/1/2026 20:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Qua điều tra tại rừng Khau Ca, các lực lượng ghi nhận hai đàn voọc mũi hếch với hàng chục con, ước tính tổng quần thể tại khu vực này khoảng 160 con.

vooc mui hech anh 1

Mới đây, Tổ chức Fauna Flora International (FFI) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn cùng chính quyền các xã Minh Sơn, Tùng Bá triển khai đợt điều tra hiện trạng phân bố và ước tính số lượng quần thể voọc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca. Đây là hoạt động được thực hiện định kỳ 2 năm một lần nhằm theo dõi biến động quần thể của loài linh trưởng đặc hữu, cực kỳ nguy cấp này. Ảnh: Fauna Flora International.
vooc mui hech anh 2

Rừng Khau Ca được xác định là khu vực có sinh cảnh phù hợp, nơi voọc mũi hếch sinh sống ổn định trong nhiều năm qua. Ảnh: Fauna Flora International.
vooc mui hech anh 3

Loài linh trưởng quý hiếm này hiện chỉ còn phân bố tại một số khu rừng hẻo lánh ở miền Bắc Việt Nam, trong đó Khau Ca được xem là vùng cư trú quan trọng bậc nhất. Ảnh: Fauna Flora International
vooc mui hech anh 4

Trong đợt khảo sát lần này, các nhóm điều tra làm việc liên tục trong rừng suốt 10 ngày. Kết quả ghi nhận trực tiếp hai đàn voọc mũi hếch có quy mô lớn. Đàn thứ nhất được đếm tối thiểu 57 con, đàn thứ hai ghi nhận tối thiểu 47 con. Đây là số lượng được quan sát trực tiếp trong điều kiện địa hình rừng rậm, tán cây dày. Ảnh: Fauna Flora International
vooc mui hech anh 5

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, số lượng thực tế có thể cao hơn con số ghi nhận do còn nhiều con khuất trong tán rừng. Ảnh: Fauna Flora International
vooc mui hech anh 6

Từ các dữ liệu thu thập được, ước tính tổng thể số lượng voọc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca hiện vào khoảng 160 con. Ảnh: Fauna Flora International
vooc mui hech anh 7

Voọc mũi hếch là loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp, số lượng ngoài tự nhiên còn rất ít. Ảnh: Fauna Flora International
vooc mui hech anh 8

Loài sinh vật đặc hữu quý hiếm tại Việt Nam. Ảnh: Fauna Flora International
vooc mui hech anh 9

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang cùng các tổ chức bảo tồn tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ sinh cảnh, giám sát quần thể và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Ảnh: Fauna Flora International
vooc mui hech anh 10

Mọi hành vi săn bắt, xâm hại loài linh trưởng quý hiếm này đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ảnh: Fauna Flora International

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Tiếp nhận khỉ mặt đỏ nguy cấp, quý hiếm

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa tiếp nhận một con khỉ mặt đỏ quý hiếm, thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, được ghi trong Sách đỏ Việt Nam.

21:36 27/1/2026

Tê tê Java quý hiếm đi lạc vào nhà dân

Một cá thể Tê tê Java quý hiếm vừa được người dân xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an sau khi đi lạc vào nhà.

12:36 26/1/2026

Con vật lạ bò vào phòng, nam sinh báo kiểm lâm mới biết là loài quý

Một con vật bất ngờ bò vào phòng trọ của nam sinh viên ở TP. Huế. Khi bàn giao cho cơ quan chức năng, nam sinh mới biết đây là rùa sa nhân - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

06:13 25/1/2026

Mot nguoi dan Lam Dong giao nop hai con rua quy hiem hinh anh

Một người dân Lâm Đồng giao nộp hai con rùa quý hiếm

1 giờ trước 20:34 29/1/2026

0

Ngày 29/1, Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (thuộc khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, qua công tác vận động, ông Đào Văn Năm (53 tuổi, trú thôn 7, xã Hàm Thuận) đã tự nguyện giao nộp 2 con rùa cá sấu cho lực lượng công an.

Xe tai troi tu do, de trung hai me con hinh anh

Xe tải trôi tự do, đè trúng hai mẹ con

2 giờ trước 20:14 29/1/2026

0

Một tài xế ở Đắk Lắk dừng xe tại ngã ba rồi rời khỏi cabin, chiếc xe tải trôi tự do tông trúng hai mẹ con. Hậu quả, bé gái tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương.

https://vtcnews.vn/hinh-anh-loai-vooc-mui-hech-quy-hiem-nhat-the-gioi-tai-tuyen-quang-ar1000117.html

Viên Minh/VTC News

voọc mũi hếch Tuyên Quang Quý hiếm Tuyên Quang sinh cảnh bảo tồn

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý