Một chuỗi burger nổi tiếng của Mỹ vào Việt Nam

Shake Shack - chuỗi burger nổi tiếng đến từ Mỹ - dự kiến mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 12 năm nay. Chuỗi cũng đặt kế hoạch mở rộng lên 15 cửa hàng đến năm 2035.

Thương hiệu burger nổi tiếng đến từ Mỹ - Shake Shack vừa xác nhận kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam. Cửa hàng đầu tiên của hãng dự kiến sẽ mở cửa đón khách vào đầu tháng 12 tại địa chỉ số 24 đường Thảo Điền, phường An Khánh (TP.HCM).

Dự kiến mở 15 cửa hàng tại Việt Nam đến năm 2035

Tại cơ sở Thảo Điền, hãng sẽ phục vụ các sản phẩm đặc trưng đã làm nên tên tuổi của thương hiệu như bánh mì kẹp thịt bò, bánh gà giòn, bánh chay nấm, gà viên, khoai tây chiên lượn sóng.

Bên cạnh đó, các dòng thức uống và món tráng miệng như nước chanh tươi, trà chanh, sữa lắc đánh tay và kem trộn cũng sẽ có mặt trong menu.

Theo thông tin trên trang web chính thức của hãng, ông Michael Kark, Chủ tịch phụ trách hoạt động cấp phép kinh doanh toàn cầu, cho biết việc mở rộng sang Việt Nam là một bước tiến đối với Shake Shack. Chuỗi đang hướng đến kế hoạch mở 15 cửa hàng đến năm 2035 và khai trương cửa hàng flagship đầu tiên trong năm 2026.

Shake Shack cũng dự kiến "bắt tay" với các nhà sản xuất, nhà cung cấp và nghệ sĩ Việt Nam nhằm đưa những nét đặc trưng của địa phương vào hoạt động kinh doanh tại thị trường này.

Hiện, chuỗi đang trong quá trình tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam, với các vị trí như nhân viên phục vụ, nhân viên phụ bếp, quản lý ca, trợ lý quản lý nhà hàng và quản lý nhà hàng.

Đáng chú ý, Maxim’s Caterers Limited, doanh nghiệp ẩm thực thành lập năm 1956 tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ là đối tác giúp đưa thương hiệu vào thị trường Việt Nam.

Được thành lập vào năm 1956, Hong Kong Maxim’s Group là một trong những doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống hàng đầu châu Á. Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nhà hàng Trung Hoa, nhà hàng châu Á và phương Tây, nhà hàng thức ăn nhanh, tiệm bánh, quán cà phê, chuỗi nhà hàng Nhật Bản cùng dịch vụ cung cấp suất ăn cho các tổ chức. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn cung cấp nhiều sản phẩm phục vụ các dịp lễ hội, trong đó có bánh trung thu HONG KONG MX Mooncakes.

Theo DFI Retail Group, đơn vị nắm giữ 50% cổ phần Maxim’s, doanh nghiệp hiện có hơn 2.000 điểm bán tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Macau, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Lào.

Maxim’s cũng là đối tác được cấp phép kinh doanh các thương hiệu nổi tiếng tại nhiều thị trường, bao gồm Starbucks, Genki Sushi, IPPUDO Ramen, The Cheesecake Factory và Shake Shack.

Shake Shack khởi nguồn từ một xe đẩy bán xúc xích tại Công viên Madison Square, New York (Mỹ) vào năm 2001. Đến năm 2004, thương hiệu mở cửa hàng đầu tiên tại địa điểm này, phát triển theo mô hình fast-casual (thức ăn nhanh cao cấp), kết hợp tốc độ phục vụ của thức ăn nhanh với trải nghiệm nhà hàng.

Doanh thu, lợi nhuận của chuỗi tăng mạnh

Mới đây, Shake Shack (NYSE: SHAK) cũng đã công bố kết quả kinh doanh trong quý III/2026. Cụ thể, chuỗi ghi nhận doanh thu đạt 423,3 triệu USD , tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ các cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành đạt 408 triệu USD , riêng doanh thu từ hoạt động cấp phép kinh doanh thương hiệu đạt 15,3 triệu USD .

Shake Shack đã thu 423,3 triệu USD trong quý gần nhất, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Shake Shack.

Tổng doanh thu bán hàng trên toàn hệ thống, bao gồm cả các cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành và cửa hàng nhượng quyền, đạt 644,8 triệu USD , tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng trong cùng kỳ, lợi nhuận ròng của Shake Shack đạt 17,8 triệu USD , tăng so với mức 13,7 triệu USD trong quý III/2025. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 21,5 triệu USD , cao hơn mức 18,5 triệu USD cùng kỳ năm trước, lợi nhuận cấp nhà hàng đạt 91,7 triệu USD , tương đương 22,5% doanh thu từ các cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành.

Báo cáo cũng chỉ ra lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EBITDA) của chuỗi burger nổi tiếng đạt 56,8 triệu USD , tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, EBITDA của doanh nghiệp đạt 140 triệu USD , tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi loại trừ các khoản chi phí không thường xuyên và một số khoản mục điều chỉnh khác, EBITDA điều chỉnh đạt 62,8 triệu USD , tăng 16%.

Về việc mở rộng mạng lưới, trong quý III, Shake Shack cho biết chuỗi đã khai trương thêm 21 cửa hàng trực tiếp vận hành và 16 cửa hàng nhượng quyền, nâng tổng số cửa hàng trên toàn hệ thống lên hơn 750 địa điểm. Trong đó, hơn 480 cửa hàng nằm tại 36 bang của Mỹ và đặc khu Columbia, gần 270 cửa hàng còn lại hoạt động tại các thị trường quốc tế như London, Hong Kong, Thượng Hải, Singapore, Mexico City, Istanbul, Dubai, Tokyo và Seoul.