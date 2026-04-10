15 năm 'chật vật' của Burger King tại Việt Nam

Từng đặt mục tiêu mở 60 cửa hàng khi mới vào Việt Nam năm 2012, chuỗi burger Mỹ do IPPG đưa về nay phải thu hẹp mạng lưới giữa thị trường fast food cạnh tranh.

Burger King có gần 15 năm kinh doanh khá chật vật tại Việt Nam. Ảnh: B.K.

Sau hơn một thập kỷ gia nhập thị trường Việt Nam với nhiều kỳ vọng, chuỗi thức ăn nhanh Mỹ Burger King đang thu hẹp đáng kể sự hiện diện tại một trong những thị trường sôi động nhất khu vực Đông Nam Á.

Thông tin mới đây cho thấy thương hiệu này đã đóng toàn bộ cửa hàng tại Hà Nội, chỉ còn duy trì hoạt động 4 cửa hàng ở TP.HCM, cho thấy những khó khăn mà chuỗi burger này phải đối mặt tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu do "Vua hàng hiệu" chống lưng

Burger King chính thức về thị trường Việt Nam năm 2012 thông qua hình thức nhượng quyền với đối tác địa phương là Imex Pan Pacific Group (IPPG) của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Thời điểm đó, chuỗi burger lớn thứ hai thế giới đặt mục tiêu khá tham vọng: mở khoảng 60 cửa hàng trong vòng 5 năm tại Việt Nam, kỳ vọng tận dụng sự tăng trưởng nhanh của tầng lớp trung lưu và tốc độ đô thị hóa tại các thành phố lớn.

Cửa hàng Burger King đầu tiên tại Việt Nam được đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó thương hiệu này mở thêm nhiều điểm bán tại TP.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng nhanh chóng chững lại chỉ sau vài năm.

Theo các báo cáo thị trường đồ ăn nhanh, Burger King từng đạt khoảng 17 cửa hàng trên cả nước trong giai đoạn cao điểm nhất. Tuy vậy, nhiều điểm bán sau đó phải đóng cửa khi hiệu quả kinh doanh không đạt kỳ vọng. Trong những năm gần đây, chuỗi này liên tục thu hẹp mạng lưới, bao gồm việc đóng cửa một số địa điểm tại trung tâm TP.HCM và Hà Nội.

Việc rút toàn bộ cửa hàng khỏi thị trường Thủ đô gần đây khiến quy mô hoạt động của Burger King tại Việt Nam tiếp tục giảm mạnh so với tham vọng ban đầu.

Thị trường fast food vẫn tăng trưởng

Đáng chú ý, đà thu hẹp của chuỗi Burger King diễn ra trong bối cảnh thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam vẫn được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng.

Gần đây, một thương hiệu khác từ Mỹ là Shake Shack cũng đã công bố kế hoạch mở rộng thị trường sang Việt Nam. Theo kế hoạch, cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này sẽ khai trương vào giữa năm nay, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo dữ liệu từ Euromonitor International, doanh thu thị trường nhà hàng phục vụ nhanh (fast food) tại Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 22.400 tỷ đồng , tăng gần 7% so với năm liền trước. Dự báo cho thấy quy mô thị trường này sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới nhờ dân số trẻ và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu.

Một báo cáo khác của Q&Me cho biết số cửa hàng fast food tại Việt Nam đã vượt mốc 1.000 điểm bán vào năm 2025, tăng khoảng 12% so với năm 2024.

Tuy nhiên, thị trường này đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các thương hiệu quốc tế.

Thị trường fast food tại Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng song khó khăn, thách thức cũng không ít. Ảnh minh họa: Unsplash.

Các chuỗi gà rán hiện chiếm ưu thế rõ rệt. Theo dữ liệu ngành, Lotteria hiện có khoảng 220 cửa hàng tại Việt Nam, trong khi Jollibee cũng có hơn 210 cửa hàng và KFC vận hành khoảng 170 cửa hàng.

Trong khi đó, McDonald's - thương hiệu burger lớn nhất thế giới, cũng chỉ có khoảng 35-40 cửa hàng tại Việt Nam sau hơn một thập kỷ hoạt động.

So với các đối thủ này, mạng lưới điểm bán của Burger King nhỏ hơn đáng kể.

Một yếu tố quan trọng khác khiến các chuỗi burger khó mở rộng nhanh là cấu trúc đặc thù của thị trường ăn uống tại Việt Nam.

Theo báo cáo của nền tảng nghiên cứu ngành F&B iPOS.vn, thị trường F&B Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 726.500 tỷ đồng doanh thu, với hơn 329.500 cơ sở kinh doanh, tăng 2% so với năm 2024.

Tuy nhiên, phần lớn thị trường này vẫn thuộc về các cửa hàng độc lập và ẩm thực địa phương. Khoảng 78% chi tiêu ăn uống của người Việt dành cho thức ăn đường phố, trong khi fast food chỉ chiếm khoảng 1% tổng chi tiêu ăn uống.

Điều này khiến các chuỗi fast food quốc tế phải cạnh tranh trực tiếp với hệ sinh thái ẩm thực địa phương phong phú, từ phở, bánh mì đến cơm tấm... - những món ăn vừa có giá rẻ hơn vừa phục vụ nhanh.

Bên cạnh đó, khẩu vị tiêu dùng địa phương cũng được xem là một rào cản. Nghiên cứu của Kantar cho thấy thức ăn nhanh kiểu phương Tây không hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của đa số người tiêu dùng châu Á.

Trong khi burger bò là sản phẩm chủ lực của Burger King, nhiều chuỗi thành công hơn tại Việt Nam lại tập trung vào gà rán hoặc các món được điều chỉnh phù hợp với khẩu vị địa phương.