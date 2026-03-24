Một bệnh dịch ở TP.HCM tăng gần gấp đôi, đã có 3 ca không qua khỏi

TP.HCM ghi nhận số ca tay chân miệng tăng gần gấp đôi, vượt ngưỡng cảnh báo và đã có 3 trường hợp không qua khỏi. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 11 (từ 9-15/3), tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn ghi nhận diễn biến trái chiều giữa sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Cụ thể, TP.HCM ghi nhận 837 ca mắc tay chân miệng trong tuần 11, tăng 97,1% so với trung bình 4 tuần trước (424 ca) và tăng tới 241,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bệnh tay chân miệng thường ảnh hưởng tới trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh minh họa: CDC.

Số ca mắc đã vượt ngưỡng cảnh báo. Dù xu hướng chung của bệnh từng giảm so với giai đoạn cuối năm 2025, việc số ca tăng trở lại trong tuần 11 (so với 592 ca ở tuần 10) cho thấy nguy cơ dịch bùng phát vẫn hiện hữu.

Trước diễn biến này, ngành y tế khuyến cáo cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý ổ dịch kịp thời, đặc biệt tại các trường mầm non và nhóm trẻ gia đình, những nơi có nguy cơ lây lan cao.

Về giám sát tác nhân, các trường hợp bệnh từ độ 2b trở lên đều được lấy mẫu xét nghiệm. Trong tuần 11, có 3 mẫu bệnh phẩm được tiếp nhận. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 25 mẫu được phân tích, trong đó ghi nhận 6 trường hợp dương tính với virus EV71, chủng có thể gây bệnh nặng.

Trong tuần 11, TP.HCM ghi nhận 2 ca không qua khỏi do tay chân miệng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca không qua khỏi là 3, tăng 3 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu cũng cho thấy 117/168 phường, xã có số ca mắc tay chân miệng tăng so với trung bình 4 tuần trước. Trong đó, 37 địa phương ghi nhận mức tăng ở ngưỡng báo động, trải rộng tại nhiều khu vực như Tân Hưng, Hòa Hưng, Phú Thọ, An Hội Đông, An Hội Tây, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Hòa, Bình Quới, Bình Thạnh, Phú Hòa Đông, Xuân Thới Sơn, An Khánh, Hiệp Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp, Thới An, Tân Sơn Nhì, An Lạc, Bình Trị Đông, Phú Lợi, Bến Cát, Hòa Lợi, Tân Khánh, An Phú, Thuận Giao, Rạch Dừa, Hóc Môn, Tân An Hội, Bình Hưng, Thường Tân, Bình Giã, Long Điền và Phước Hải.

Ở chiều ngược lại, sốt xuất huyết Dengue ghi nhận 582 ca mắc trong tuần 11, giảm 14,4% so với trung bình 4 tuần trước đó (679 ca), nhưng vẫn cao hơn 92,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ tuần 52 năm 2025 đến tuần 11 năm 2026, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm rõ rệt. Trong giai đoạn từ tuần 6 đến tuần 10, số ca đã giảm xuống dưới ngưỡng cảnh báo.

Riêng tuần 11, TP.HCM không ghi nhận ca không qua khỏi do sốt xuất huyết, giảm 2 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy vậy, ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch có thể quay trở lại nếu lơ là công tác phòng chống. Các địa phương được khuyến cáo tiếp tục triển khai diệt lăng quăng, xử lý ổ dịch và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.