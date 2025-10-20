Morocco hoàn tất kỳ tích ở U20 World Cup

Sáng 20/10, U20 Morocco đánh bại Argentina 2-0 ở chung kết U20 World Cup để lên ngôi vô địch.

Yassir Zabiri ăn mừng bàn thắng.

Cú đúp ở các phút 12 và 29 của Yassir Zabiri giúp U20 Morocco tạo nên địa chấn. Bởi lẽ, U20 Argentina chưa thua trận nào từ đầu giải và sở hữu phong độ gần như hủy diệt các đối thủ. Tuy nhiên, trước một U20 Morocco thăng hoa, ứng viên vô địch hàng đầu giải đã gục ngã. Bị dẫn 0-2 từ sớm, Argentina bế tắc và không thể tìm bàn gỡ.

Đây là lần đầu tiên Morocco vô địch U20 thế giới, đánh dấu hành trình lịch sử của đội tuyển U20 nước này. Với việc lên ngôi tại giải U20 World Cup 2025 diễn ra tại Chile, các "Atlas Cubs" (Sư tử con Atlas) khẳng định sức mạnh của thế hệ trẻ và tiếp nối di sản từ lứa đàn anh.

Sau thập kỷ 2010 chứng kiến sự sa sút, bóng đá Morocco đang bước lên tầm cao mới. Ở cấp độ ĐTQG, kết thúc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Morocco là đội duy nhất toàn thắng. Họ ghi tới 22 bàn sau trận và chỉ 2 lần để thủng lưới.

"Những chú sư tử Atlas" không chỉ hoàn tất chiến dịch vòng loại với thành tích hoàn hảo mà còn đánh dấu trận thắng thứ 15 liên tiếp của họ, san bằng kỷ lục thế giới đội tuyển Tây Ban Nha từng thiết lập từ tháng 6/2008 đến tháng 6/2009.

Trước Morocco, "La Roja" giữ kỷ lục là đội tuyển quốc gia có chuỗi thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử (chỉ tính các trận đấu chính thức). Chuỗi thắng của Morocco bắt đầu từ tháng 3/2023, ngay sau khi họ giành vị trí thứ tư lịch sử tại World Cup 2022 ở Qatar - giải đấu thay đổi hoàn toàn diện mạo của bóng đá Morocco.

Bóng đá Morocco đang trỗi dậy như một thế lực trên toàn cầu khiến các đại gia ở châu Âu và Nam Mỹ phải dè chừng. Chức vô địch U20 World Cup 2025 là minh chứng cho điều đó.