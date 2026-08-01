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Đây là Monet

Oscar-Claude Monet (1840 - 1926) là tên tuổi hàng đầu của trường phái hội họa Ấn tượng Pháp. Cả cuộc đời Monet trung thành với trường phái Ấn tượng, ông cũng là người tiên phong, tạo ảnh hưởng và truyền cảm hứng lâu dài lên nhiều thế hệ họa sĩ.

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Monet dành ba năm chỉ để vẽ những đụn lúa

  • Thứ bảy, 1/8/2026 09:06 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Loạt tranh "Đụn lúa" cho thấy tham vọng của Monet là biến một đề tài bình dị thành cuộc khám phá không ngừng về ánh sáng, màu sắc và cảm xúc của người họa sĩ trước thiên nhiên.

Tranh đụn lúa ảnh 1

Bức tranh Đụn lúa, hiệu ứng tuyết, buổi sáng được họa sĩ Claude Monet vẽ năm 1891. Ảnh: wikiart.

Năm 1888, Monet chuyển sang một đối tượng mới, nằm ngay gần nhà, đó là những đụn lúa đầy rẫy trên đồng ở Giverny. Một lần nữa, đề tài này cũng đã có một tiền bối nổi tiếng khai thác.

Trong họa phẩm của mình, danh họa Jean-François Millet thường vẽ kèm đụn lúa, như một biểu tượng cho lòng nhân từ của Thiên Chúa và cho sự hòa hợp giữa con người với tự nhiên.

Tranh Millet được xem như niềm tự hào quốc gia, đến nỗi có lần một bức rơi vào tay một nhà sưu tập Mỹ, chính quyền Pháp lập tức mua về, tổng thống Pháp đích thân ra đón.

Trong những tranh vẽ đụn lúa (hay bị gọi nhầm là đụn rơm) của Monet, con người và những niềm vui tinh thần không được miêu tả, mà được ngụ ý. Monet tập trung nắm bắt hiệu ứng thị giác của màu sắc và ánh sáng khi chúng tương tác, thay đổi theo mùa và theo từng thời khắc trong ngày.

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Bức tranh Đụn lúa, ấn tượng xanh hồng được họa sĩ Claude Monet vẽ năm 1891. Ảnh: wikimedia.

Trong một lá thư viết năm 1890, ông kể: “Tôi rất cố gắng… nhưng mùa này mặt trời lặn quá mau, không sao theo nổi… Để thể hiện cái tôi gọi là ‘tức khắc’, cần làm biết bao nhiêu việc, mà trong một lúc thì biết bao thứ cùng tới.”

Monet vẽ những đụn lúa suốt hơn ba năm trời. Ông dựng mấy giá vẽ, mỗi khi ánh sáng thay đổi thì chuyển từ giá này sang giá kia, sử dụng những nét cọ nhỏ, rời, đắp lên nhiều lớp để biểu đạt “lớp áo” ánh sáng thống nhất.

Màu sắc trong tranh hài hòa, thỉnh thoảng lung linh, thể hiện không chỉ một khoảnh khắc tự nhiên, mà cả cảm xúc của người họa sĩ trước khoảnh khắc đó.

Với tranh đụn lúa, có lẽ Monet còn muốn đáp trả hay thách thức phong cách “khoa học nửa vời” của phái Điểm họa trẻ trung. Phái này cũng nghiên cứu sự tương tác của ánh sáng và màu sắc.

Sara Pappworth, Aude Van Ryn

Đông A và NXB Dân Trí

Tranh đụn lúa Monet họa sĩ ánh sáng

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