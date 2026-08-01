Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đây là Monet

Oscar-Claude Monet (1840 - 1926) là tên tuổi hàng đầu của trường phái hội họa Ấn tượng Pháp. Cả cuộc đời Monet trung thành với trường phái Ấn tượng, ông cũng là người tiên phong, tạo ảnh hưởng và truyền cảm hứng lâu dài lên nhiều thế hệ họa sĩ.

Xuất bản

'Những mảnh băng trôi' cứu Monet khỏi lúc khốn khó

  • Thứ bảy, 1/8/2026 07:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Loạt tranh về sông Seine đóng băng không chỉ giúp Monet vượt qua cảnh túng quẫn sau khi vợ qua đời, mà còn mở ra triển lãm cá nhân đầu tiên trong lịch sử hội họa.

Claude Monet ảnh 1

Bức tranh Những mảnh băng trôi được họa sĩ Claude Monet vẽ năm 1880. Ảnh: wikiart.

Đại đông giá, 1879 - 1980

Không lâu sau cái chết của Camille, Paris và vùng Vétheuil lân cận chìm vào đông giá, một trong những mùa đông lạnh nhất mọi thời. Bất chấp nỗi đau chưa nguôi, Monet ngây ngất trước cảnh tượng choáng ngợp.

Ông vẽ liền 18 bức tranh, lấy cảm hứng từ dòng sông Seine. Nước trên sông đóng băng rồi tan, những khối băng lớn (glaçon) trôi xuống hạ nguồn, phá tan mọi thứ cản trở trước mặt.

Mùa Giáng sinh 1879, đèo bòng cả gia đình nheo nhóc, Monet chạy ăn còn không đủ, chẳng biết lấy tiền đâu mua quà. May thay, lúc bấy giờ, chuyện thời tiết khắc nghiệt đang được báo chí đưa tin hằng ngày; nhận thấy đề tài sông băng có lẽ sẽ ăn khách, Monet đã tập hợp các tác phẩm vừa bị Triển lãm Paris từ chối để tự đem trưng bày.

Cuộc trưng bày diễn ra tháng 4/1880 tại trụ sở của một tạp chí nghệ thuật avant-garde mang tên La Vie Moderne. Đây là triển lãm đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật chỉ dành riêng cho một người và tập trung vào một chủ đề duy nhất.

Trong catalô triển lãm có minh họa do Monet vẽ và một bài phỏng vấn quan trọng của Théodore Duret, người vừa xuất bản sách về trường phái Ấn tượng.

Triển lãm đạt thành công về thương mại, bán được vài tranh. Bức Những mảnh băng trôi thậm chí lập kỷ lục giá. Nhưng quan trọng hơn, nó đánh dấu một khởi đầu mới. Kể từ đây, Monet sẽ chuyên chú vào tranh phong cảnh, và chỉ triển lãm ở phòng tranh tư.

Những mảnh băng trôi sở dĩ thành công, có lẽ một phần do phong cách vẽ gần với truyền thống, trông “hoàn chỉnh” hơn thường lệ.

Hơn thế nữa, Monet chỉ nhấn mạnh cảnh quan thiên nhiên, với những màu nhạt và ánh dương buổi sớm tươi trong. Ta không thấy cảnh băng tàn phá, làm hại đến người dân và tài sản.

Sara Pappworth, Aude Van Ryn

Đông A + NXB Dân Trí

Claude Monet Băng sông Seine hội họa

    Đọc tiếp

    Monet vẽ Paris bằng ngôn ngữ hội họa mới

    Monet vẽ Paris bằng ngôn ngữ hội họa mới

    11 giờ trước 21:36 31/7/2026

    0

    Trong lúc khắc họa diện mạo Paris hiện đại bằng ngôn ngữ hội họa mới, Claude Monet phải sống hai mặt với gia đình để bảo vệ tình yêu và đứa con sắp chào đời.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    05:45 27/7/2026 05:45 27/7/2026

    0

    Kết hợp không gian văn hóa đọc, mua bán sách, quà lưu niệm và phục vụ đồ uống, A Little Studio được trang trí với cảm hứng từ truyện cổ tích, gần gũi với độc giả.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý