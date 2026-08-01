'Những mảnh băng trôi' cứu Monet khỏi lúc khốn khó

Loạt tranh về sông Seine đóng băng không chỉ giúp Monet vượt qua cảnh túng quẫn sau khi vợ qua đời, mà còn mở ra triển lãm cá nhân đầu tiên trong lịch sử hội họa.

Bức tranh Những mảnh băng trôi được họa sĩ Claude Monet vẽ năm 1880. Ảnh: wikiart.

Đại đông giá, 1879 - 1980

Không lâu sau cái chết của Camille, Paris và vùng Vétheuil lân cận chìm vào đông giá, một trong những mùa đông lạnh nhất mọi thời. Bất chấp nỗi đau chưa nguôi, Monet ngây ngất trước cảnh tượng choáng ngợp.

Ông vẽ liền 18 bức tranh, lấy cảm hứng từ dòng sông Seine. Nước trên sông đóng băng rồi tan, những khối băng lớn (glaçon) trôi xuống hạ nguồn, phá tan mọi thứ cản trở trước mặt.

Mùa Giáng sinh 1879, đèo bòng cả gia đình nheo nhóc, Monet chạy ăn còn không đủ, chẳng biết lấy tiền đâu mua quà. May thay, lúc bấy giờ, chuyện thời tiết khắc nghiệt đang được báo chí đưa tin hằng ngày; nhận thấy đề tài sông băng có lẽ sẽ ăn khách, Monet đã tập hợp các tác phẩm vừa bị Triển lãm Paris từ chối để tự đem trưng bày.

Cuộc trưng bày diễn ra tháng 4/1880 tại trụ sở của một tạp chí nghệ thuật avant-garde mang tên La Vie Moderne. Đây là triển lãm đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật chỉ dành riêng cho một người và tập trung vào một chủ đề duy nhất.

Trong catalô triển lãm có minh họa do Monet vẽ và một bài phỏng vấn quan trọng của Théodore Duret, người vừa xuất bản sách về trường phái Ấn tượng.

Triển lãm đạt thành công về thương mại, bán được vài tranh. Bức Những mảnh băng trôi thậm chí lập kỷ lục giá. Nhưng quan trọng hơn, nó đánh dấu một khởi đầu mới. Kể từ đây, Monet sẽ chuyên chú vào tranh phong cảnh, và chỉ triển lãm ở phòng tranh tư.

Những mảnh băng trôi sở dĩ thành công, có lẽ một phần do phong cách vẽ gần với truyền thống, trông “hoàn chỉnh” hơn thường lệ.

Hơn thế nữa, Monet chỉ nhấn mạnh cảnh quan thiên nhiên, với những màu nhạt và ánh dương buổi sớm tươi trong. Ta không thấy cảnh băng tàn phá, làm hại đến người dân và tài sản.