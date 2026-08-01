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Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

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Tác dụng của việc uống cà phê vào buổi sáng

  • Thứ bảy, 1/8/2026 09:16 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Cà phê tác động lên hệ tuần hoàn và hô hấp, giúp nhịp tim, nhịp thở tăng, khiến cơ thể phấn chấn hơn. Từ hàng trăm năm trước, các bác sĩ đã khuyến khích uống nó vào buổi sáng.

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Uống cà phê vào buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo và phấn chấn hơn. Ảnh minh họa: L.C.

Đã hơn ba mươi năm kể từ khi Landarabilco lưu ý đến giá trị to lớn của cà phê thô hoặc chưa rang trong các bệnh về gan và thận. Sau hơn một phần ba thế kỷ sử dụng phương thuốc này cho hàng trăm trường hợp tưởng chừng vô vọng, ông vẫn tiếp tục dùng nó với hiệu quả rõ rệt trong điều trị các bệnh về gan và thận vốn vẫn đang kháng lại mọi phương pháp điều trị khác.

Với các trường hợp như vậy, 3 dram [1] (11 g) hạt cà phê sống được ngâm trong một cốc nước lạnh, kết quả tốt nhất đạt được khi kết hợp với tỷ lệ bằng nhau các loại cà phê Mocha, Bourbon và Martinique với mỗi loại 1 dram (3,7 g). Sau đó, hỗn hợp được ngâm qua đêm, rồi lược hoặc lọc kỹ và phải uống khi bụng đói vào buổi sáng ngay khi vừa ngủ dậy.

Phương thuốc đơn giản này đã chứng minh là tối thượng trong nhiều trường hợp đau quặn ở thận và gan, cũng như trong bệnh tiểu đường và đau nửa đầu hoặc nhức đầu do thần kinh - những chứng bệnh đã kháng lại mọi phương pháp điều trị trong nhiều năm nhưng lại đáp ứng nhanh chóng với cà phê.

Cần lưu ý rằng cà phê Bourbon và Martinique không có sẵn tại Mỹ vì chúng được xuất khẩu độc quyền sang Pháp nhưng có thể thay thế bằng các loại thương mại gọi là Bourbon hoặc hạt giống Mocha, Santos, Jamaica và Mocha, hoặc bất kỳ loại cà phê nhẹ và hảo hạng nào khác.

Cà phê, giống như trà, tác động mạnh mẽ lên cơ quan hô hấp nhưng làm tăng nhịp thở nhiều hơn so với trà và cũng gây tăng nhịp tim; trong khi trà chỉ làm tăng hoạt động của da và bằng cách giảm lực tuần hoàn, giúp làm mát cơ thể, không gây sung huyết ở bất kỳ niêm mạc nào, đặc biệt là niêm mạc ruột.

Còn cà phê, bằng cách giảm hoạt động của da, cũng làm giảm nhiệt độ cơ thể nhưng làm tăng áp lực nội lực, do đó kích thích hoạt động của tim và làm mạch đập mạnh hơn, từ đó kích thích các niêm mạc. Vì vậy, điều kiện sử dụng cà phê sẽ khác với trà.

Cà phê thích hợp hơn cho người nghèo và yếu ớt. Bên cạnh việc thúc đẩy nhu động ruột, và theo Liebig, giúp tiết mật, cà phê còn kích thích hệ hạch thần kinh ở mức độ cao, xoa dịu cảm giác mệt mỏi và kiệt sức, kích thích trí óc hoạt động trở lại, vì những lý do đó, cà phê luôn được đánh giá cao bởi sinh viên và giới văn sĩ.

Tác dụng làm tỉnh táo và kích thích mà cà phê tạo ra cho con người chủ yếu đến từ các hoạt chất đặc trưng. Nó kích thích hoạt động của tim và vì vào buổi sáng, cơ quan này thường yếu còn làn da lại hoạt động mạnh, nên cà phê thích hợp nhất để dùng vào bữa sáng với tác động lên hệ thần kinh nhẹ nhàng hơn so với trà.

Tuy nhiên, cà phê đậm lại gây mất ngủ ở nhiều người nếu dùng vào ban đêm.

[1] Đơn vị đo được dùng từ thời Hy Lạp cổ đại.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

Cà phê Mocha Hô hấp Buổi sáng Cà phê Tim mạch

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