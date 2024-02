Món đậu nấu cơm cầu may cho năm mới

Một món ăn truyền thống ở Nam Mỹ gồm các thành phần quen thuộc như cơm, thịt lợn và đậu Hà Lan được cho là mang lại thịnh vượng trong năm mới.

Đậu mắt đen được coi là điều may mắn bởi hình dáng của nó giống đồng xu. Ảnh: Food and Wine.

Hoppin' John - món ăn gồm đậu Hà Lan hoặc đậu mắt đen (tượng trưng cho đồng xu) ăn kèm thịt lợn và cơm. Hoppin’ John thường được phục vụ với cải thìa hoặc các loại rau xanh nấu chín khác (vì chúng có màu tiền) và bánh ngô (màu vàng).

Trong cuốn sách dạy nấu ăn Jubilee: Recipes from Two Centuries of African American Cooking, tác giả Toni Tipton-Martin viết về truyền thống món Hoppin' John của vùng đất Carolina. Món ăn được cho là mang lại may mắn và cầu tài lộc trong năm mới.

Trong các cộng đồng người Mỹ gốc Phi, truyền thống ăn cơm và đậu đũa bắt nguồn từ lễ kỷ niệm vào 31/12/1862 - Đêm Tự do. Vào hôm đó, những người châu Phi bị bắt làm nô lệ tụ tập tại các nhà thờ ở Nam Mỹ, háo hức nghe tin tuyên bố giải phóng.

Nguyên liệu

Đậu Hà Lan hoặc đậu mắt đen rửa sạch, ngâm nước qua đêm rồi để ráo nước

Thịt xông khói, cắt thành miếng vuông nhỏ

Hành tây xắt nhỏ

Tỏi băm

Nước cốt gà (mua ở cửa hàng hoặc tự làm)

Thịt nguội thái hạt lựu

Ớt bột, muối mịn, tiêu đen

Cơm

Cách làm

Ngâm đậu trong nước lạnh qua đêm, sau đó vớt ra để ráo nước khi nấu.

Trong chảo lớn, thêm thịt xông khói vào đảo trên lửa vừa, thỉnh thoảng khuấy đều cho đến khi giòn và có mỡ, khoảng 6 phút.

Thêm hành tây và tỏi vào đảo khoảng 3 phút cho tỏa hương thơm.

Thêm đậu đen đã ráo nước, thịt nguội, ớt bột, 1 thìa cà phê muối và 1/3 thìa cà phê tiêu đen vào nồi. Thêm gạo vào khuấy đều.

Tiếp tục cho nước cốt gà vào hỗn hợp trên rồi đun sôi, sau đó giảm nhiệt, đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 1 giờ đồng hồ, hớt hết bọt nổi lên bề mặt.

Khi gạo mềm, nêm thêm gia vị sao cho vừa khẩu vị.

Tắt bếp và để yên, đậy nắp trong 5 phút rồi dùng.

Hoppin’ John phiên bản chay

Bạn dễ dàng biến tấu Hoppin' John với hương vị thuần chay. Ảnh: Well Plated by Erin.

Chia sẻ trên New York Times Cooking, Martha cho rằng không có lý do gì Hoppin' John không thể ăn chay. Bạn chỉ cần dùng nước luộc rau thay thế và nêm một ít ớt bột. Đậu mắt đen từ Ranch Gordo là loại đậu mà gia đình Martha thường lựa chọn cho món ăn này.

Với Mary, cô cho biết không cần thêm thịt giả chay, chỉ cần xào một ít hành tây, tỏi và ớt trong dầu olive trước khi thêm đậu Hà Lan và nước rau luộc vào.

Một số người thường nấu đậu khô hoặc đậu Hà Lan, không có thịt vì họ không đủ tiền mua chứ không phải vì họ ghét thịt. Hoppin' John chỉ kèm đậu, không thịt cũng là cách thưởng thức chủ yếu tại Mexico.