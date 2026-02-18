Món ăn Tết nhiều người thích nhưng muối nhiều vô kể

Dưa chua thường bị xem là không phù hợp với người cao huyết áp vì nhiều muối. Tuy nhiên, tác động của món ăn này còn phụ thuộc vào cách chế biến và thói quen ăn uống hàng ngày.

Người cao huyết áp có thể ăn dưa chua với liều lượng hợp lý. Ảnh: Freepik.

Dưa chua là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt là vào mùa Tết. Với không ít người, chỉ cần bát cháo trắng ăn kèm vài miếng dưa chua là đã thấy ngon miệng. Tuy nhiên, vì có vị mặn, dưa chua thường bị xem là không phù hợp với người cao huyết áp. Vậy thực tế món ăn này có thật sự “đáng sợ” như nhiều người nghĩ?

Theo QQ News, khi nhắc đến cao huyết áp, nhiều người thường nghĩ ngay đến nguyên tắc “ăn nhạt tuyệt đối”. Tuy nhiên, dinh dưỡng không chỉ đơn giản là cắt bỏ hoàn toàn muối, nhất là với những món ăn truyền thống như dưa chua đã gắn bó với bữa cơm từ nhiều thế hệ.

Hàm lượng natri trong dưa chua phụ thuộc rất lớn vào cách chế biến. Dưa muối thủ công tại nhà thường có lượng muối khác hẳn so với các loại dưa đóng gói sẵn bán trên thị trường. Không ít sản phẩm công nghiệp chỉ cần một gói nhỏ đã chứa lượng natri tiệm cận, thậm chí vượt mức khuyến nghị cho cả ngày. Nếu không để ý thông tin dinh dưỡng trên bao bì, việc ăn quá nhiều là điều rất dễ xảy ra.

Bên cạnh đó, phản ứng của cơ thể sau khi ăn dưa chua không chỉ do natri quyết định. Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi chế độ ăn giàu kali từ rau xanh và trái cây được duy trì đều đặn, tác động bất lợi của muối lên huyết áp có thể giảm đi đáng kể. Nói cách khác, dưa chua không hẳn “đáng sợ” nếu được đặt trong một chế độ ăn cân đối và hợp lý.

Mặt khác, nghiên cứu được công bố năm 2023 tại Hàn Quốc về các món rau củ lên men như kim chi hay dưa muối còn cho thấy nhóm thực phẩm này có thể mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe chuyển hóa.

Các kết quả ghi nhận tác động tích cực lên hệ vi sinh đường ruột, đồng thời cho thấy khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm triglyceride và có thể ảnh hưởng nhẹ đến huyết áp. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào cách chế biến, hàm lượng muối và tổng thể chế độ ăn của từng người.

Như vậy, theo các chuyên gia, yếu tố cần lưu ý không nằm ở việc ăn dưa chua, mà ở thói quen tiêu thụ thực phẩm mặn kéo dài trong sinh hoạt hàng ngày. Khi dưa chua và các món ăn nhiều muối xuất hiện ở nhiều bữa trong ngày, tổng lượng natri nạp vào cơ thể có thể tăng lên đáng kể mà người ăn khó nhận ra.

Dưa chua không phải là thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn trong chế độ ăn của người cao huyết áp, nhưng cũng không nên sử dụng thường xuyên hoặc với lượng lớn. Khi được dùng ở mức hợp lý, trong một chế độ ăn đa dạng và cân đối, dưa chua vẫn có thể hiện diện trong bữa ăn hàng ngày mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.