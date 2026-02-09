Sở Y tế TP.HCM công bố BXH năm 2026, Nha khoa Kim tiếp tục dẫn đầu

Việc 13 lần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng của Sở Y tế TP.HCM là cơ sở để khách hàng an tâm khi lựa chọn Nha khoa Kim làm răng đón Tết.

Ai cũng tranh thủ hoàn tất công việc và cân nhắc tân trang nụ cười trong năm mới. Đánh trúng tâm lý muốn nhanh và rẻ của khách hàng, nhiều cơ sở kém chất lượng tung chiêu trò quảng cáo hấp dẫn nhưng đi kèm rủi ro.

Trong bối cảnh ấy, người tiêu dùng hiện đại cần thước đo chuẩn mực để trao gửi niềm tin. Bảng đánh giá chất lượng phòng khám do Sở Y tế TP.HCM công bố ngày 31/1 trở thành cơ sở tham chiếu thuyết phục, giúp định hình lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, hiệu quả và đảm bảo an toàn.

Khi niềm tin được định lượng bằng con số

Nha khoa Kim chiếm 14 vị trí dẫn đầu kết quả đánh giá phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TP.HCM công bố ngày 31/1. Đáng chú ý, đây là lần thứ 13 liên tiếp hệ thống này giữ vững vị trí.

Với người trong nghề, đó là thành tích ấn tượng về quản trị. Nhưng với khách hàng, con số ấy mang ý nghĩa cảm xúc lớn về sự an tâm.

Nha khoa Kim dẫn đầu bảng đánh giá chất lượng phòng khám của Sở Y tế TP.HCM. Ảnh chụp từ website Sở Y tế TP.HCM.

Đến với hệ thống y tế dẫn đầu, khách hàng không chỉ mua dịch vụ trám răng, bọc sứ hay cấy ghép, mà đang “mua” sự bảo đảm cho sức khỏe. Sự nhất quán trong chất lượng suốt 13 kỳ đánh giá là minh chứng cho tôn chỉ hoạt động của Nha khoa Kim - sự an toàn của người bệnh là trên hết, không bị lung lay bởi áp lực lợi nhuận hay sự xô bồ của thị trường mùa cao điểm.

Dù công nghệ y khoa tiến bộ đến đâu, tâm lý sợ đau và sợ biến chứng vẫn luôn thường trực trong mỗi khách hàng, nhất là khi ngày Tết cận kề. Không ai muốn đón năm mới với khuôn miệng sưng hay hàm răng chưa hoàn thiện. Thấu hiểu nỗi niềm đó, Nha khoa Kim biến công nghệ trở thành “bạn đồng hành” vỗ về cảm xúc khách hàng.

Bác sĩ Nha khoa Kim ứng dụng công nghệ Scan 3D số hóa trong điều trị chỉnh nha.

Đối với ai có ý định niềng răng, nỗi sợ thường nằm ở thời gian đeo niềng và liệu sau khi tháo có đạt được kết quả như mong đợi. Để xóa tan nỗi lo ấy, bác sĩ Nha khoa Kim ứng dụng công nghệ AI để khách hàng được nhìn thấy trước sự dịch chuyển của răng, được xem trước nụ cười của mình trên màn hình.

Trong khi đó, với khách hàng lớn tuổi hoặc mất răng lâu năm cần cấy ghép Implant, nỗi sợ đau đớn càng hiện hữu. Lúc này, công nghệ robot định vị X-guide và máng định vị 3D hỗ trợ bác sĩ xác định chính xác hướng khoan. Thay vì ước lượng, toàn bộ quá trình được theo dõi trực quan trên màn hình theo thời gian thực, giúp hạn chế nguy cơ ảnh hưởng dây thần kinh.

Bác sĩ Nha khoa Kim ứng dụng công nghệ robot X-guide kết hợp máng định vị để đạt độ chính xác trong cấy ghép Implant.

“Chạy đua” với thời gian bằng quy trình chuẩn mực

Nhiều Việt kiều về nước hay người bận rộn chỉ có thể dành ra vài ngày ít ỏi dịp Tết để làm răng. Trong thời điểm này, sự đầu tư từ sớm vào hệ thống nhà máy răng sứ (labo) riêng biệt quy mô hơn 2.000 m2 đạt chuẩn ISO 13485:2016 của Nha khoa Kim trở nên cần thiết, thay vì phụ thuộc gia công bên ngoài như đa số phòng khám khác.

Sự đầu tư này mang lại đặc quyền về tốc độ cho khách hàng. Dữ liệu từ ghế nha được chuyển thẳng về phòng thiết kế, nơi các kỹ thuật viên lành nghề sử dụng công nghệ CAD/CAM 3D chế tác răng sứ.

Nhà máy labo nội bộ quy mô 2.000 m2 giúp Nha khoa Kim kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sứ.

So với mặt bằng chung, chi phí tại hệ thống đạt chuẩn quốc tế như Nha khoa Kim - đối tác của Harvard Business School, nhận được sự đầu tư từ Quỹ ABC Impact (thành lập bởi Temasek & Temasek Trust - Singapore) và đạt giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam 2024 về y tế thông minh - có thể không phải mức thấp. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia và khách hàng, đây là mức giá hợp lý so với chất lượng và tiêu chuẩn dịch vụ.

Nha khoa Kim là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard trong chương trình FIELD Global Immersion.

Nụ cười rạng rỡ dịp Tết không chỉ giúp bạn tỏa sáng trong khung hình kỷ niệm bên gia đình, mà còn là nguồn năng lượng tích cực để thu hút may mắn, tài lộc. Nha khoa Kim là lựa chọn làm răng đáng cân nhắc, để niềm vui ngày xuân không bị gián đoạn bởi bất kỳ nỗi lo âu nào.